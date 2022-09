Un tribunal thaïlandais ouvre la voie au retour de la suspension du Premier ministre Prayut Chan-o-cha

Un tribunal thaïlandais a jugé que le Premier ministre Prayut Chan-o-cha n’avait pas dépassé un maximum de huit ans au pouvoir.

L’affaire contre Prayuth a été déposée par le parti adverse Pheu Thai.

Les juges de la Cour constitutionnelle ont statué 6-3 en faveur de Prayut.

La Cour constitutionnelle thaïlandaise a décidé vendredi que le Premier ministre Prayut Chan-o-cha n’avait pas dépassé le maximum de huit ans autorisé au pouvoir, ouvrant la voie à son retour après une suspension de cinq semaines.

La décision sera un grand coup de pouce pour Prayut, un royaliste convaincu dont le poste de premier ministre a été assailli par des tentatives de le renverser, y compris quatre motions de censure, une affaire de conflit d’intérêts et des protestations contestant son leadership et la monarchie.

“L’accusé … a occupé le poste de Premier ministre sans dépasser la limite stipulée par la constitution”, a déclaré un juge lors d’une lecture télévisée de 25 minutes du verdict.

“Par conséquent, il n’est pas disqualifié.”

Prayut a régné à la tête d’un conseil militaire après avoir renversé un gouvernement élu alors qu’il était chef de l’armée en 2014.

LIRE | La mère d’une fille sud-africaine emprisonnée en Thaïlande vous parle depuis l’Asie de sa lutte pour obtenir la liberté de sa fille

Il a été chef de la junte et Premier ministre jusqu’à une élection en 2019, tenue en vertu d’une constitution rédigée par l’armée dans laquelle une limite de huit ans pour un Premier ministre a été fixée, après quoi un nouveau parlement l’a choisi pour rester Premier ministre.

Décidant d’une affaire déposée par le parti d’opposition Pheu Thai, le tribunal a déclaré qu’une majorité de juges avaient conclu que le mandat de Prayut avait commencé en 2017, ce qui signifie qu’il pourrait servir jusqu’en 2025, s’il était réélu.

Pheu Thai, dont le gouvernement a été renversé lors du coup d’État de 2014, a affirmé qu’il avait atteint la barre des huit ans le mois dernier et a demandé au tribunal de remettre les pendules à l’heure pour savoir si son mandat de premier ministre dans une junte devait être inclus.

Les juges ont statué 6-3 en faveur de Prayut.

Prayut, 68 ans, avait été suspendu de ses fonctions pendant que le tribunal délibérait sur l’affaire.

Le porte-parole du gouvernement Anucha Buraphashaisri a déclaré :

Le Premier ministre respecte la décision de justice et tient à remercier tous ceux qui l’ont encouragé.

“[He] continuera d’essayer d’utiliser toute sa capacité… pour transformer la Thaïlande et conduire le pays vers un âge d’or de prospérité pour tous les Thaïlandais.”

Le parti Pheu Thai, fondé par des partisans de l’ancien Premier ministre et magnat des télécommunications Thaksin Shinawatra, qui a lui-même été évincé lors d’un coup d’État en 2006, n’a pas pu être joint dans l’immédiat pour commenter le verdict.

Prayut est l’un des premiers ministres les plus anciens de Thaïlande, un pays qui a connu plus de 10 coups d’État au cours du siècle dernier et qui comptait de nombreux dirigeants militaires.

Un sondage d’opinion réalisé début août a montré que la popularité de Prayut diminuait, près des deux tiers des personnes interrogées souhaitant qu’il quitte ses fonctions, tandis qu’un tiers préférait attendre la décision du tribunal.

Une élection doit avoir lieu au plus tard le 7 mai de l’année prochaine, selon la commission électorale. Prayut n’a pas encore dit s’il a l’intention de le contester.