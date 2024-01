Un tribunal thaïlandais ordonne au parti vainqueur des élections de mettre fin à sa campagne de réforme royale, portant un coup dur aux électeurs qui ont soutenu le changement

Bangkok, Thaïlande

UN thaïlandais Un tribunal a ordonné mercredi au parti politique le plus populaire du royaume de mettre fin à sa campagne visant à modifier la loi royale sur la diffamation, notoirement stricte, anéantissant ainsi les espoirs de ses partisans d’une réforme de la puissante monarchie.

La Cour constitutionnelle de Bangkok a statué que le parti progressiste Move Forward, qui a remporté le plus grand nombre de sièges aux élections de l’année dernière, avait violé la constitution à travers sa campagne visant à amender la loi de lèse-majesté.

Il a dirigé Move Forward et ses dirigeants, dont l’ancien candidat au poste de Premier ministre Pita Limjaroenrat, ont cherché à renverser la monarchie constitutionnelle par leurs actions.

Cette décision est considérée comme un coup dur porté au mouvement de réforme de ce pays d’Asie du Sud-Est et aux millions de jeunes qui ont infligé une défaite écrasante à l’establishment conservateur soutenu par l’armée en votant pour le changement.

Et les analystes estiment que cela ouvre la porte à de nouvelles poursuites judiciaires, qui pourraient aboutir à la dissolution du parti thaïlandais le plus vainqueur aux dernières élections et à des interdictions et à des poursuites pénales contre ses dirigeants.

Dans sa décision, le tribunal a déclaré que de nombreux législateurs de Move Forward avaient fait campagne pour abolir la loi de lèse-majesté, faisaient face à des accusations en vertu de la législation royale sur la diffamation, ou avaient utilisé leur position pour renflouer d’autres personnes accusées en vertu de cette loi.

Le tribunal a ordonné au parti de « cesser tout acte, expression d’opinion par la parole, l’écriture, la publication ou la publicité ou transmettre tout message sous d’autres formes » dans le but d’abolir ou de modifier la loi.

La décision pourrait désormais garantir qu’aucun parti ou personne ne puisse légalement faire pression pour des amendements au crime de lèse-majesté, connus sous le nom d’article 112, sans violer la constitution.

« Cela signifierait effectivement que la loi du lèse-majesté deviendrait intouchable », a déclaré Munin Pongsapan, professeur agrégé à la faculté de droit de l’université Thammasat. “La seule façon de l’amender serait de se débarrasser de la Constitution actuelle et d’en rédiger une nouvelle qui réduise le pouvoir et la compétence de la Cour constitutionnelle.”

Munin a ajouté qu’une telle décision « violerait gravement la constitution elle-même en interférant avec le pouvoir législatif souverain du Parlement ».

Avant le verdict, le porte-parole de Move Forward, Parit Wacharasindhu, a déclaré à CNN que la décision pourrait avoir « des implications de grande envergure ou imposer des restrictions potentielles sur les actions des parlementaires et des acteurs politiques à l’avenir ».

Stringer/Agence Anadolu/Getty Images Un manifestant pro-démocratie est encerclé par la police lors d’une manifestation à Bangkok le 17 novembre 2022.

Mais le député de Move Forward, Wiroj Lakkhanaadisorn, a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X que le mouvement réformateur se poursuivrait quoi qu’il arrive au parti.

« Concernant la dissolution du parti, je ne me suis jamais inquiété, dirais-je, je hausse simplement les épaules puisque dans mon cœur le mot « parti » est déjà devenu une idéologie. Dissous ou non, nous continuerons », a-t-il déclaré.

Thaïlande a certaines des lois de lèse-majesté les plus strictes au monde, et critiquer le roi, la reine ou l’héritier présomptif peut conduire à une peine maximale de 15 ans de prison pour chaque infraction – ce qui fait même parler de la famille royale plein de risques.

Les peines prononcées contre les personnes reconnues coupables de lèse-majesté peuvent durer des décennies et des centaines de personnes ont été condamnées. poursuivi ces dernières années.

Plus tôt ce mois-ci, une cour d’appel thaïlandaise a prolongé la peine de prison d’un homme. à un record de 50 ans pour insulte à la monarchie, dans ce qui est considéré comme la peine la plus sévère jamais imposée en vertu de la loi de lèse-majesté.

Move Forward s’est engagé à réduire les peines de lèse-majesté et à limiter le nombre de personnes pouvant porter plainte. N’importe qui – y compris les citoyens ordinaires – peut porter plainte pour lèse-majesté au nom du roi, même s’il n’est pas directement impliqué dans l’affaire.

Pendant des années, organisations de défense des droits de l’homme et les militants de la liberté d’expression ont déclaré que la loi de lèse-majesté avait été utilisée comme un outil politique faire taire les critiques du gouvernement thaïlandais.

Thitinan Pongsudhirak, politologue de l’Université Chulalongkorn, a déclaré que le verdict de mercredi “soulève des questions sur le rôle de la monarchie dans l’ordre constitutionnel thaïlandais”.

« La décision du tribunal de maintenir la loi de lèse-majesté comme sacro-sainte au-delà de la responsabilité peut suggérer que la Thaïlande fonctionne dans le cadre d’un ordre monarchique plutôt que d’une constitution dotée d’une légitimité populaire. »

Thitinan a ajouté que les poursuites contre Move Forward « vont probablement accroître les tensions et mettre l’establishment royaliste sur une trajectoire de collision avec des demandes croissantes de réforme et de progrès ».

Autrefois sujet tabou, la question de la réforme royale et des amendements au lèse-majesté a connu un tournant en Thaïlande depuis d’énormes manifestations menées par des jeunes en 2020, avec des gens qui parlent de plus en plus parler ouvertement et publiquement de la monarchie, malgré les risques juridiques.

Des centaines de milliers de personnes, en majorité des jeunes, sont descendues dans les rues des villes et villages du pays, exigeant des réformes démocratiques, militaires et constitutionnelles, ainsi que réformes de la puissante monarchie.

Pour la première fois, l’idée d’une monarchie sacro-sainte et d’un roi à l’abri du contrôle public a été ouvertement contestée par une nouvelle génération de jeunes Thaïlandais.

Roi Maha Vajiralongkorn est monté sur le trône en 2016 après la mort de son père, le roi Bhumibol Adulyadej, qui avait régné pendant sept décennies.

Les manifestants réclamant une réforme royale voulaient abolir la loi de lèse-majesté et garantir que le roi soit responsable devant la constitution, les manifestants scrutant l’immense richesse et le pouvoir de Vajiralongkorn.

Anusak Laowilas/NurPhoto/Getty Images Le roi de Thaïlande Maha Vajiralongkorn préside la cérémonie royale annuelle des labours au parc Sanam Luang à Bangkok le 9 mai 2019.

Le catalyseur de ces protestations a été une décision similaire rendue par le même tribunal il y a quatre ans.

Le prédécesseur de Move Forward, le Future Forward Party, est sorti de nulle part pour remporter le troisième plus grand nombre de sièges aux élections de 2019.

Mais peu de temps après, plusieurs dirigeants du parti ont été banni de la politique et le parti a ensuite été dissous après que la Cour constitutionnelle a jugé qu’il avait violé les règles de financement électoral.

Beaucoup de ceux qui ont participé aux manifestations font désormais face à des accusations de lèse-majesté et à de longues peines de prison. Des groupes de défense des droits affirment que le droit à la liberté d’expression en Thaïlande est de plus en plus attaqué depuis 2020.

Le groupe de défense des droits légaux Thai Lawyers for Human Rights a déclaré que depuis le début de ces manifestations en juillet 2020, au moins 1 938 personnes ont été poursuivies pour leur participation à des assemblées politiques, et au moins 262 personnes ont été inculpées de lèse-majesté pendant cette période.

Move Forward a remporté le plus de sièges et la plus grande part du vote populaire lors des élections de mai 2023.

Le résultat a été une victoire décisive pour les partis progressistes et a porté un coup dur à l’establishment conservateur, soutenu par l’armée, qui a gouverné par intermittence pendant des décennies, souvent en renversant des gouvernements élus par le peuple lors de coups d’État.

Mais Move Forward était empêché de former un gouvernement parce qu’il n’a pas réussi à gagner suffisamment le soutien à son programme de réforme royale au Parlement, ce qui favorise fortement l’établissement d’un système politique mis en œuvre par la junte militaire au pouvoir précédent.

Pita a ensuite démissionné de son poste de chef du parti, désormais dans l’opposition.

L’histoire politique mouvementée de la Thaïlande a déjà vu les partis qui poussaient au changement se heurter au puissant pouvoir établi – un lien entre l’armée, la monarchie et les élites influentes.

Les législateurs ont été confrontés à des interdictions, les partis ont été dissous, et les gouvernements ont été renversés. La Thaïlande a connu une douzaine de coups d’État réussis depuis 1932, dont deux au cours des deux dernières décennies.

La commission électorale prétendument indépendante, la commission anti-corruption et la Cour constitutionnelle sont toutes dominées par des membres favorables à l’establishment.

Pendant les élections, les jeunes ont déclaré à CNN qu’ils se sentaient les « génération oubliée » vivant sous un régime soutenu par l’armée pendant neuf ans, alors qu’ils luttaient pour trouver du travail ou acheter une maison. « Nous ne pouvons tout simplement pas voir notre avenir dans ce pays », a déclaré un jeune législateur.

