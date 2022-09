Un tribunal suisse condamne une femme pour agression à l’arme blanche, liens avec l’EI

GENÈVE – Le tribunal pénal fédéral suisse a condamné lundi une femme italo-suisse pour tentative de meurtre et liens avec le groupe radical interdit État islamique pour avoir poignardé deux femmes dans un grand magasin.

Le verdict fait suite à un procès de quatre jours fin août et début septembre concernant l’attaque du 24 novembre 2020 dans le grand magasin de la chaîne Manor dans la ville de Lugano, dans le sud de la Suisse.

Le suspect a été rapidement arrêté et les deux femmes qui ont été attaquées – apparemment au hasard – ont survécu. La police régionale a déclaré à l’époque que l’un avait subi des blessures graves mais non mortelles et que l’autre avait des blessures mineures.