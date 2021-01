Un tribunal sud-coréen ordonne au Japon d’indemniser les victimes des «  femmes de réconfort  »

« C’était un crime contre l’humanité qui a été systématiquement, délibérément et largement commis par le Japon en violation des normes internationales », a déclaré le juge Kim Jeong-gon dans la décision.

« Même s’il s’agissait d’un acte souverain d’un pays, l’immunité de l’État ne peut pas être appliquée car elle a été commise contre nos citoyens dans la péninsule coréenne qui était illégalement occupée par le Japon. »

Certains historiens estiment que jusqu’à 200 000 filles et femmes coréennes ont été forcées de fournir des relations sexuelles aux troupes japonaises à l’époque coloniale, parfois sous le prétexte d’un emploi ou pour rembourser la dette d’un proche.

Seuls 16 survivants coréens enregistrés sont toujours en vie, et six des 12 victimes sont décédées depuis qu’elles ont intenté le procès en 2016.

L’avocate des femmes, Kim Kang-won, a déclaré qu’il était « profondément ému » car la décision reconnaissait que le gouvernement japonais était responsable de l’atrocité.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat, mais l’ambassadeur Nam a déclaré à Tokyo qu’il s’efforcerait d’empêcher la décision d’avoir un « impact indésirable » sur les relations.

« J’ai souligné qu’il était très important que les deux parties réagissent de manière calme et retenue afin de résoudre le problème », a déclaré Nam aux journalistes après avoir été appelé.

La Corée du Sud et le Japon, tous deux alliés fidèles des États-Unis, sont des partenaires commerciaux clés et partagent d’autres intérêts communs, notamment la lutte contre les menaces croissantes nucléaires et de missiles de la Corée du Nord.

Mais les relations ont plongé ces dernières années au fur et à mesure que les conflits historiques ont éclaté, en particulier après que la Cour suprême de Corée du Sud a ordonné à deux entreprises japonaises d’indemniser certains travailleurs forcés du temps de guerre.

Le président sud-coréen Moon Jae-in a effectivement annulé le règlement de 2015, dans lequel le Japon a présenté des excuses officielles et a fourni 1 milliard de yens (9,6 millions de dollars) à un fonds destiné à aider les femmes victimes.