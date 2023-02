Un tribunal sud-coréen condamne l’ancien ministre de la Justice à 2 ans de prison pour abus de pouvoir

Un tribunal sud-coréen a condamné vendredi un ancien ministre de la Justice, Cho Kuk, à deux ans de prison, après avoir été reconnu coupable d’avoir créé de fausses références pour aider ses enfants à entrer dans des écoles prestigieuses, un scandale qui a secoué le précédent gouvernement du pays et déclenché d’énormes protestations.

Cho a également été reconnu coupable d’avoir abusé de ses pouvoirs alors qu’il était un assistant principal de l’ancien président Moon Jae-in, en bloquant une enquête sur un ancien fonctionnaire de la Commission des services financiers considéré comme proche de Moon, qui a finalement été arrêté pour avoir accepté des pots-de-vin d’hommes d’affaires.

Mais le tribunal du district central de Séoul a décidé de ne pas placer Cho en état d’arrestation immédiate, affirmant qu’il n’était pas une menace de fuite et que sa femme purgeait déjà une peine de prison pour les accusations liées à leurs enfants. Cho a déclaré aux journalistes après la décision qu’il prévoyait de faire appel, et s’il le fait dans les sept jours, il restera hors de prison jusqu’à au moins la décision d’appel.

La décision a abouti à la disparition publique de l’ancien professeur de droit de l’Université nationale de Séoul et icône libérale, dont l’ascension politique sous le gouvernement Moon l’a fait considérer comme un futur candidat à la présidence.

“Je vais faire appel des accusations dont j’ai été reconnu coupable et présenter un argument plus sincère (au tribunal)”, a déclaré Cho aux journalistes après la décision. Il est parti sans répondre à aucune question.

Après avoir initialement occupé le poste de secrétaire principal aux affaires civiles de Moon, Cho a été nommé ministre de la Justice en 2019, mais a été contraint de démissionner des mois plus tard après que des allégations ont émergé selon lesquelles il était de connivence avec sa femme pour falsifier des documents et des certificats pour aider leur fille à entrer dans une école de médecine. Le couple a ensuite fait face à des accusations similaires concernant l’éducation de leur fils.

Cho s’est excusé pour les avantages que sa fille a reçus lorsqu’il a démissionné de son poste de ministre de la Justice, mais a fermement nié les actes répréhensibles.

Les accusations ont frappé un nerf dans un pays aux prises avec des écarts grandissants entre riches et pauvres et où les adolescents peinent dans des environnements scolaires hyper compétitifs, car l’obtention d’un diplôme dans des universités d’élite est considérée comme cruciale pour les perspectives de carrière.

La saga juridique de Cho a également terni l’image réformiste de Moon, qui a juré de restaurer la foi dans l’équité et la justice après avoir remporté une élection présidentielle partielle en 2017 pour remplacer son prédécesseur conservateur, Park Geun-hye, qui a été destitué et emprisonné pour corruption.

L’épouse de Cho, Chung Kyung-shim, avait déjà purgé une peine de quatre ans de prison avant que le tribunal de Séoul n’ajoute vendredi une année supplémentaire à sa peine, après l’avoir déclarée coupable d’accusations supplémentaires liées à son fils et aussi pour avoir tenté de dissimuler son doute investissements en capital-investissement après que son mari a rejoint le gouvernement de Moon.

Le tribunal a déclaré qu’il était clair que Cho avait joué un rôle actif dans la collusion avec sa femme pour falsifier les références de leur fille afin de l’aider à entrer à la faculté de médecine de l’Université nationale de Séoul, l’école la plus convoitée du pays.

La fille de Cho n’y est pas arrivée mais a ensuite intégré la faculté de médecine de l’Université nationale de Pusan ​​en 2015. Le PNU a annulé son inscription l’année dernière, affirmant qu’elle était basée sur de faux dossiers.

Le tribunal a reconnu Cho coupable d’avoir enfreint une loi anti-corruption régissant les fonctionnaires en recevant 4 800 $ sous la forme d’une bourse de sa fille de Roh Hwan-jung, ancien directeur de la faculté de médecine de PNU, de 2017 et 2018.

Cependant, le tribunal a déclaré qu’il ne pouvait pas appliquer des accusations de corruption plus graves contre Cho pour les paiements, affirmant qu’il n’était pas clair si Roh avait spécifiquement recherché des faveurs liées au travail de Cho en tant que secrétaire principal des affaires civiles de Moon. Le tribunal a condamné Roh à une peine de six mois de prison avec sursis pendant un an.

Le tribunal a déclaré Cho et un autre ancien assistant de Moon, Baek Won-woo, coupables d’abus d’autorité en bloquant une inspection gouvernementale de l’ancien responsable de la Commission des services financiers Yoo Jae-soo, des mois avant que Yoo ne devienne vice-maire de Busan.

Yoo, considéré comme un proche allié de Moon, a ensuite été arrêté pour avoir reçu des pots-de-vin d’hommes d’affaires en échange de faveurs pendant son séjour au régulateur financier. Baek a été condamné vendredi à 10 mois de prison.