Un tribunal spécial est nécessaire pour les crimes russes en Ukraine, déclare le chef de l’UE

Les pays occidentaux ont mis en place cette semaine un groupe officiel pour aider à réparer le réseau électrique dévasté de l’Ukraine, que les Russes ont ciblé avec des centaines de frappes de missiles, de drones et d’artillerie dans le but de condamner les Ukrainiens à vivre sans électricité, sans chaleur ni eau courante pendant le froid mortel. l’hiver. Les États-Unis ont déclaré mardi qu’ils donnaient pour 53 millions de dollars d’équipements pour aider à réparer l’infrastructure énergétique de l’Ukraine, et les responsables ont déclaré qu’ils espéraient que cette annonce inciterait d’autres pays à accorder une aide similaire.

Le secrétaire d’État Antony J. Blinken a déclaré mercredi que les États-Unis devaient continuer à fournir à l’Ukraine des armes, en particulier des systèmes de défense aérienne pour protéger le pays du barrage continu. Certains membres républicains du Congrès ont vivement remis en question cette dépense – plus de 19 milliards de dollars des États-Unis et un montant similaire d’autres pays de l’OTAN depuis le début de la guerre en février – et leur parti prendra le contrôle de la Chambre en janvier.