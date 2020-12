Les deux autres jeunes hommes ont survécu et sont retournés au Sénégal.

La mort et le procès de Doudou ont mis en évidence la reprise du commerce des migrants du Sénégal, où des centaines de jeunes migrants illégaux ont été tués entre octobre et novembre.

Beaucoup au Sénégal espèrent que la décision du juge dissuadera les parents d’envoyer leurs enfants en Europe sur la longue et dangereuse route de l’Atlantique, qui est devenue plus populaire cette année. Ces derniers mois, les départs se sont multipliés depuis les plages de Dakar, Mbour, à environ 90 kilomètres au sud, et Saint Louis, à environ 260 kilomètres au nord. Des dizaines de jeunes hommes s’entassent dans des bateaux appelés pirogues pour le voyage de 150 kilomètres vers les îles Canaries espagnoles. Le voyage est dangereux car souvent les moteurs tombent en panne, les bateaux entrent à l’eau ou, dans le cas de Doudou, les passagers tombent malades.