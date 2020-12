BEYROUTH, Liban – Un tribunal saoudien a condamné mardi un éminent médecin saoudo-américain à six ans de prison malgré les pressions de l’administration Trump pour qu’il abandonne les charges retenues contre lui et lui permette ainsi que sa famille de voyager.

Le médecin, Walid Fitaihi, a été condamné pour des accusations qui incluaient l’obtention de la citoyenneté américaine sans autorisation et la critique d’autres États arabes dans des publications sur Twitter – des accusations que les responsables américains ont en privé rejetées comme politiquement motivées.

M. Fitaihi, qui a terminé sa formation médicale dans la région de Boston, dirigeait un hôpital privé dans la ville portuaire de Djeddah sur la mer Rouge et était devenu un nom familier dans le royaume en tant que conférencier religieux motivant. Les autorités saoudiennes l’ont détenu en novembre 2017 au cours d’une campagne d’arrestation qui a vu des centaines de princes et d’hommes d’affaires les plus riches du royaume enfermés dans l’hôtel Riyadh Ritz-Carlton sur des allégations de corruption.

M. Fitaihi a dit plus tard à ses proches qu’il avait été torturé en détention avec des décharges électriques et qu’il avait été tellement fouetté qu’il ne pouvait pas dormir sur le dos pendant plusieurs jours. Il a été libéré l’année dernière, mais le royaume lui a interdit, ainsi qu’à sa femme et à six de ses enfants – tous citoyens américains – de quitter le pays pendant que son affaire passait devant les tribunaux.