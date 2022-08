Un tribunal saoudien condamne une femme à 45 ans de prison pour des publications sur les réseaux sociaux

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un tribunal saoudien a condamné une femme à près d’un demi-siècle de prison pour avoir prétendument nui au pays par son activité sur les réseaux sociaux.

Nourah bint Saeed al-Qahtani, originaire de l’une des plus grandes tribus d’Arabie saoudite et sans antécédent militant apparent, a été condamnée à 45 ans de prison après avoir été accusée par un juge de “perturber la cohésion de la société” et de “déstabiliser le tissu social” via les réseaux sociaux.

Le juge a également jugé qu’al-Qahtani “avait offensé l’ordre public par le biais du réseau d’information”.

On ne sait toujours pas ce qu’al-Qahtani a publié en ligne ni où s’est tenue son audience. Elle a été placée en garde à vue le 4 juillet 2021, selon l’organisme de surveillance des droits de l’homme Democracy for the Arab World Now (DAWN) basé à Washington, qui critique le royaume.

LE DÉPARTEMENT D’ÉTAT APPROUVE LA VENTE POTENTIELLE DE 300 MISSILES PATRIOT À L’ARABIE SAOUDITE

“Cela semble être le début d’une nouvelle vague de peines et de condamnations par de nouveaux juges qui ont été placés dans le tribunal pénal spécialisé”, a déclaré Abdullah Alaoudh, directeur de recherche pour l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à DAWN, à propos de l’affaire.

Alaoudh dit qu’al-Qahtani a été emprisonnée pour “avoir simplement tweeté ses opinions”.

SUR LES TALONS DE LA VISITE DE BIDEN, LE XI DE LA CHINE DEVRAIT VISITER L’ARABIE SAOUDITE BIENTÔT

“Il est impossible de ne pas faire le lien entre la rencontre du prince héritier Mohammed ben Salmane avec le président Biden le mois dernier à Djeddah et la recrudescence des attaques répressives contre quiconque ose critiquer le prince héritier ou le gouvernement saoudien pour des abus bien documentés”, Alaoudh dit au Guardian.

La condamnation d’al-Qahtani intervient deux semaines après L’Arabie saoudite condamnée Salma al-Shehab, 33 ans, condamnée à 34 ans de prison après que le gouvernement saoudien a conclu qu’elle avait utilisé sa plateforme de médias sociaux “pour perturber l’ordre public, porter atteinte à la sécurité de la société et à la stabilité de l’État, et soutenir ceux qui avaient commis des crimes”. actions conformément à la loi antiterroriste et à son financement.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les condamnations des médias sociaux ont renouvelé l’attention sur la répression du prince Mohammed contre la dissidence, alors même que la nation islamique a accordé aux femmes de nouvelles libertés comme le droit de conduire.

Associated Press a contribué à ce rapport