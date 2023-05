Un tribunal salvadorien condamne l’ancien président Funes à 14 ans de prison

Un tribunal salvadorien a condamné l’ancien président Mauricio Funes et son ministre de la Justice à plus d’une décennie derrière les barreaux pour leur lien avec des groupes criminels et le non-respect de leurs obligations, a déclaré lundi le bureau du procureur général dans un tweet.

Funes a été condamné à 14 ans et l’ancien ministre de la Défense David Mungui à 18 ans.

« Nous avons pu vérifier que ces deux anciens responsables, qui avaient l’obligation de protéger les Salvadoriens, ont négocié leur vie en échange de faveurs électorales, agissant comme des membres de gangs », a déclaré le procureur général Rodolfo Delgado sur Twitter.

Munguia a été arrêté pour la première fois en 2020 pour des soupçons d’association illégale et d’autres crimes liés à l’arrangement d’une trêve de 2012-2014 entre gangs.

Funes, qui a gouverné de 2009 à 2014 et vit au Nicaragua, a obtenu la nationalité nicaraguayenne en 2019.

La Constitution nicaraguayenne stipule qu’aucun citoyen ne peut être extradé.