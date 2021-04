Les avocats de Navalny n’ont eu accès au dossier de l’accusation sur l’affaire que le matin de l’audience.

La suspension signifie que le principal réseau politique de Navalny dans le pays n’a pas été autorisé à fonctionner avant les élections législatives de septembre.

Le tribunal a également suspendu un certain nombre de chaînes YouTube, Instagram et d’autres sites de médias sociaux associés à Navalny, déclarant que ces sites Web contenaient du matériel extrémiste et avaient lancé des appels à participer à des activités extrémistes et à des troubles de masse.

Une interdiction serait l’une des mesures les plus radicales pour réprimer la liberté d’expression et détruire un mouvement d’opposition depuis l’effondrement de l’Union soviétique il y a 30 ans, selon des groupes de défense des droits.

Le tribunal décidera mardi de suspendre les activités de la Fondation anti-corruption en attendant la décision du tribunal sur l’interdiction, ainsi que du siège et des bureaux régionaux de Navalny.

La Fondation anti-corruption de Navalny, que les procureurs veulent interdire, a publié des rapports percutants sur la corruption des hauts fonctionnaires russes et des responsables du président Vladimir Poutine. Parmi les reportages figurait une vidéo intitulée «Le palais de Poutine. Histoire du plus gros pot-de-vin au monde », qui a été visionnée sur YouTube plus de 116 millions de fois.

Le siège social de Navalny, un réseau de près de 40 bureaux régionaux dans des villes de toute la Russie, est également envisagé. Une interdiction signifierait que les employés de ces bureaux pourraient être emprisonnés s’ils continuaient à travailler. La troisième organisation que les procureurs veulent interdire est l’Organisation de protection des droits civils.

L’un des avocats des organisations de Navalny, Ivan Pavlov, a déclaré que l’affaire était sans précédent.

«Nous n’avons jamais rencontré de cas où la lutte contre la corruption a été qualifiée de menace pour la sécurité de l’État», a déclaré Pavlov, qui se spécialise dans les cas où des personnes sont réputées avoir divulgué des secrets d’État ou menacé la sécurité de l’État.

Il a ajouté que l’affaire avait potentiellement un impact sur tous les Russes car elle était contre «tous ceux qui soutenaient la fondation, qui envoyaient des dons, qui regardaient les enquêtes».

Pavlov a déclaré qu’il s’efforcerait de faire en sorte que le tribunal divulgue autant d’informations que possible, ce qui pourrait être compliqué par la présence de secrets d’État dans les dossiers.

Pavlov tweeté une photographie d’un sac en plastique vert contenant une pile de papiers de plus d’un pied de haut – les documents relatifs à l’affaire qui n’ont pas été classés. Selon les avocats, les papiers pesaient plus de 22 livres.

Le bureau du procureur de Moscou a déclaré qu’il avait présenté lundi au tribunal des «preuves exhaustives» selon lesquelles les organisations Navalny «déstabilisaient la situation sociopolitique dans le pays, notamment par des appels à des actions violentes, des activités extrémistes et des troubles Activités. »

Il a déclaré que les organisations de Navalny étaient contrôlées par «des centres étrangers poursuivant des projets destructeurs à l’égard de la Russie».

Plus tôt ce mois-ci, le procureur a déclaré que les organisations de Navalny tentaient de changer le gouvernement et de fomenter une «révolution des couleurs» opérant «sous le couvert de slogans libéraux».

Un autre avocat de l’équipe Navalny, Valeria Vetoshkina, a déclaré que l’interdiction permettrait de poursuivre tous les citoyens qui soutenaient les trois organisations Navalny était en contradiction avec la constitution actuelle.

«Nous pouvons avoir des points de vue différents sur la Fondation anti-corruption et les idées qu’Alexei Navalny promeut en particulier, mais il n’y a rien de ce qu’ils font qui relève de la définition de l’extrémisme», a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté que la classification des documents judiciaires en tant que secrets d’État soulevait la question de savoir pourquoi.

«Jusqu’à présent, cela ressemble à une tentative d’empêcher tout le monde de parler ouvertement de ce processus», a-t-elle déclaré.

Navalny est en prison pour une peine de plus de 2 ans et demi dans une affaire qu’il qualifie de politique. Il a été arrêté à son retour d’Allemagne, où il a été soigné l’année dernière après avoir été empoisonné en août avec un agent neurotoxique chimique que Navalny, les États-Unis et l’Union européenne ont imputé à l’État russe.

L’enquêteur de la Fondation Anti-Corruption, Maria Pevchikh, a déclaré que l’audience était cruciale car elle assimilait «la lutte contre la corruption à l’extrémisme» et n’était que le début. «Ne pensez pas que cela ne vous affectera pas. Ce sera. Ils ont juste commencé avec nous.

Amnesty International a qualifié l’interdiction demandée par les procureurs de tentative de «mettre complètement fin à la dissidence».

« Si les tribunaux qualifient les organisations de Navalny » d’extrémistes « et les interdisent, le résultat sera probablement l’un des coups les plus graves pour les droits à la liberté d’expression et d’association dans l’histoire post-soviétique de la Russie », a déclaré l’organisation dans un communiqué.

«Cette interdiction imminente a des conséquences considérables pour la société civile russe. Des dizaines de milliers de militants pacifiques et le personnel de [Alexei] Les organisations de Navalny courent un grave danger – si leurs organisations sont jugées «extrémistes», elles courront un risque imminent de poursuites pénales », a déclaré Amnesty International.

