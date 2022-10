Un tribunal russe rejette le dernier appel de la star de la WNBA Brittney Griner contre une peine de 9 ans

Un tribunal russe a confirmé mardi la peine de neuf ans de prison prononcée contre la star américaine du basket-ball Brittney Griner pour possession de drogue, rejetant son appel.

Griner, huit fois all-star center avec Phoenix Mercury de la WNBA et double médaillée d’or olympique, a été condamnée le 4 août après que la police a déclaré avoir trouvé des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou.

Le tribunal de la région de Moscou a décidé mardi de confirmer la peine. Dans la décision, le tribunal a toutefois déclaré que le temps que Griner devra purger en prison sera recalculé en tenant compte de son temps en détention provisoire. Un jour de détention provisoire comptera pour 1,5 jour de prison, la star du basket devra donc purger environ huit ans de prison.

Griner a participé à l’audience du tribunal régional de Moscou par appel vidéo depuis une colonie pénitentiaire à l’extérieur de Moscou où elle est emprisonnée.

L’arrestation de Griner en février est intervenue à un moment de tensions accrues entre Moscou et Washington, quelques jours seulement avant que la Russie n’envoie des troupes en Ukraine. À l’époque, Griner retournait en Russie, où elle a joué pendant l’intersaison de la ligue américaine.

Griner a admis qu’elle avait les bidons dans ses bagages, mais a témoigné qu’elle les avait emballés par inadvertance à la hâte et n’avait aucune intention criminelle. Son équipe de défense a présenté des déclarations écrites disant qu’on lui avait prescrit du cannabis pour traiter la douleur.

La peine de neuf ans était proche du maximum de 10 ans et les avocats de Griner ont fait valoir après la condamnation que la peine était excessive. Ils ont déclaré que dans des cas similaires, les accusés avaient été condamnés à une peine moyenne d’environ cinq ans, et qu’environ un tiers d’entre eux avaient obtenu une libération conditionnelle.

Avant sa condamnation, le département d’État américain a déclaré Griner “détenue à tort”, une accusation que la Russie a fermement rejetée.

Reflétant la pression croissante exercée sur l’administration Biden pour qu’elle fasse plus pour ramener Griner à la maison, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a pris la décision inhabituelle de révéler publiquement en juillet que Washington avait fait une “proposition substantielle” pour ramener Griner à la maison, avec Paul Whelan, un Américain purgeant une peine de 16 ans en Russie pour espionnage.

Pas de réponse à l’offre de la Maison Blanche

Blinken n’a pas donné de détails, mais l’Associated Press et d’autres agences de presse ont rapporté que Washington avait proposé d’échanger Griner et Whelan contre Viktor Bout, un marchand d’armes russe qui purge une peine de 25 ans aux États-Unis et qui a jadis gagné le surnom de ” marchand de mort.”

La Maison Blanche a déclaré qu’elle n’avait pas encore reçu de réponse productive de la Russie à l’offre.

Les diplomates russes ont refusé de commenter la proposition américaine et ont exhorté Washington à discuter de la question dans le cadre de discussions confidentielles, en évitant les déclarations publiques.

En septembre, le président américain Joe Biden a rencontré Cherelle Griner, l’épouse de Brittney Griner, ainsi que l’agent du joueur, Lindsay Colas. Biden s’est également assis séparément avec Elizabeth Whelan, la sœur de Paul Whelan.

La Maison Blanche a déclaré après les réunions que le président avait souligné aux familles son “engagement continu à travailler par tous les moyens disponibles pour ramener Brittney et Paul à la maison en toute sécurité”.

Les États-Unis et la Russie ont procédé à un échange de prisonniers en avril. Moscou a libéré le vétéran des Marines américains Trevor Reed en échange de la libération par les États-Unis d’un pilote russe, Konstantin Yaroshenko, qui a été reconnu coupable d’un complot de trafic de drogue.

Moscou a également fait pression pour la libération d’autres Russes détenus par les États-Unis.

L’un d’eux est Alexander Vinnik, qui a été accusé d’avoir blanchi des milliards de dollars via un échange illicite de crypto-monnaie. Vinnik a été arrêté en Grèce en 2017 et extradé vers les États-Unis en août.

L’avocat français de Vinnik, Frédéric Belot, a déclaré le mois dernier au journal russe Izvestia que son client espérait faire partie d’un éventuel échange.

Le journal a émis l’hypothèse qu’un autre candidat possible était Roman Seleznev, le fils d’un législateur russe. Il a été condamné en 2017 à 27 ans de prison pour piratage et fraude par carte de crédit.