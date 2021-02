Un tribunal russe rejette l’appel de Navalny, organisant un transfert potentiel vers une colonie pénitentiaire

Un tribunal russe a rejeté samedi l’appel du principal critique du Kremlin Alexey Navalny contre sa peine de prison.

La décision, qui était attendue, a réduit la durée de la peine d’environ six semaines, mais le chef de l’opposition risque désormais environ deux ans et demi de prison. On ne sait pas si Navalny sera transféré de la prison de haute sécurité de Moscou où il est actuellement détenu dans une colonie pénitentiaire, mais l’appel écrasé ouvre la voie à un tel transfert, Le New York Times rapports.

On s’attend à ce que le Kremlin soit confronté à une réaction internationale face aux derniers développements. Par Reuters, Le ministre letton des Affaires étrangères, Edgars Rinkevics, a déclaré que le Conseil de l’Europe pourrait bientôt imposer des sanctions à la Russie si Navalny n’était pas libéré, et le Fois note que Moscou, qui a rejoint le Conseil des droits de l’homme en 1996, pourrait se retirer ou faire face à l’expulsion.

Navalny, l’un des principaux rivaux du président russe Vladimir Poutine, a été arrêté pour violation de la libération conditionnelle (Navalny a déclaré que les accusations étaient politiquement motivées) en janvier à son retour à Moscou de Berlin, où il a passé des mois à se remettre d’un empoisonnement, dont lui et d’autres affirment réalisée par l’agence d’espionnage russe FSB. La détention a déclenché des manifestations de masse dans toute la Russie, entraînant des milliers d’arrestations. Lire la suite sur Le New York Times et Reuters.

