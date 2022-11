Un tribunal russe prolonge de six mois la détention du critique du Kremlin Yashin

Ilya Yachine. Mikhaïl TerechtchenkoTASS via Getty Images

Ilya Yashin a été emprisonné après avoir condamné l’agression du président Vladimir Poutine contre l’Ukraine.

Les procureurs ont fait valoir que Yashin devait être maintenu en détention parce qu’il avait “infligé des dommages considérables à la Russie”.

Sa détention a été prolongée jusqu’au 10 mai.

Un tribunal russe a prolongé mercredi de six mois la détention de l’opposant Ilya Yashin, qui risque 10 ans de prison pour avoir dénoncé l’agression du président Vladimir Poutine contre l’Ukraine.

Le conseiller municipal de Moscou, âgé de 39 ans, est sur le banc des accusés dans le cadre d’une répression sans précédent contre la dissidence en Russie, la plupart des militants de l’opposition étant soit en prison, soit en exil.

Il risque jusqu’à 10 ans derrière les barreaux s’il est reconnu coupable.

Yashin a refusé de partir après que Poutine a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février et a régulièrement consulté sa chaîne YouTube, qui compte 1,3 million d’abonnés, pour condamner l’offensive du Kremlin.

Debout dans le box vitré de l’accusé au tribunal de district de Meshchansky à Moscou, Yashin a souri et a fait un signe de paix à la fin de l’audience alors que certains de ses partisans applaudissaient.

– ‘ patriote russe ‘ –

Yashin a insisté devant le tribunal sur le fait qu’il ne fuirait pas le pays, mais le juge a prolongé sa détention de six mois.

“J’aime mon pays et pour vivre ici, je suis prêt à payer de ma liberté”, a-t-il déclaré.

“Je suis un patriote russe”, a-t-il déclaré.

Les procureurs ont fait valoir que Yashin devrait être maintenu en détention parce qu’il avait “infligé des dommages considérables à la Russie” et “augmenté les tensions politiques pendant l’opération militaire spéciale” – le terme utilisé par Moscou pour son offensive en Ukraine.

L’un des avocats du militant de l’opposition, Vadim Prokhorov, a déclaré que la prolongation de la détention de Yashin jusqu’au 10 mai était contraire à la loi.

Yashin a cherché à faire bonne figure lors de l’audience et avait l’air détendu.

Vêtu d’un sweat à capuche vert foncé et d’un jean, il a souri à ses parents au premier rang. À un moment donné, il a demandé à son père s’il avait regardé le match de Coupe du monde entre l’Argentine et l’Arabie saoudite mardi soir et ils ont échangé un rire.

Alors que l’audience se terminait et que le public quittait la salle d’audience, une bagarre a éclaté entre les employés du tribunal et le père de Yashin, apparemment après que les gardes aient dit à sa mère d’arrêter de parler à son fils.

Les hommes se sont disputés dans le couloir pendant plusieurs minutes, le père de Yashin étant à un moment donné maintenu au sol. Il a été emmené dans une autre pièce pendant un certain temps avant d’être relâché par les gardes.

La prochaine audience devrait avoir lieu le 29 novembre.

Yashin est un allié du chef de l’opposition emprisonné Alexei Navalny et était proche de Boris Nemtsov, un politicien de l’opposition assassiné près du Kremlin en 2015.

– ‘Faire taire les gens’ –

Yashin a été détenu au cours de l’été alors qu’il se promenait dans un parc de Moscou.

Il est accusé d’avoir diffusé de “fausses” informations sur l’armée russe en vertu d’une législation introduite après le lancement de l’opération par Poutine en Ukraine.

Dans un flux YouTube d’avril, Yashin a parlé du “meurtre de civils” dans la banlieue de Kyiv, à Bucha, où l’armée russe a été accusée de crimes de guerre.

Il l’a qualifié de “massacre”.

Ses partisans à la cour ont déclaré que les autorités utilisaient la législation draconienne pour museler les critiques de la campagne militaire en Ukraine.

“Cette loi est absolument anti-légale”, a déclaré Anastasia Leonova, 48 ans.

“C’est juste là pour faire taire les gens.”

Sa fille de 20 ans, Olga, a déclaré que leur famille aimait les flux Youtube de Yashin.

“Nous nous réunissions dans la cuisine tous les jeudis pour les regarder”, a-t-elle déclaré. “Moi, maman et ma grand-mère de 87 ans.”

Depuis le début de l’intervention de Moscou en Ukraine, des médias indépendants ont été fermés ou leurs activités suspendues en Russie.

Des dizaines de milliers de Russes – dont de nombreux journalistes indépendants – ont quitté le pays.

Un autre conseiller moscovite, Alexei Gorinov, a été condamné en juillet à sept ans de prison pour avoir dénoncé l’offensive ukrainienne.

L’homme de 61 ans avait remis en question le projet d’un concours d’art pour les enfants de sa circonscription alors que “tous les jours, des enfants meurent” en Ukraine.

Presque tous les opposants politiques bien connus de Poutine ont fui le pays ou sont en prison.

Navalny, 46 ans, purge une peine de neuf ans pour des accusations de détournement de fonds, ce qui est largement considéré comme politiquement motivé. Ses organisations politiques ont été interdites.