Brittney Griner, joueuse de basket-ball de la Women’s National Basketball Association (NBA) des États-Unis, qui a été détenue à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou et plus tard accusée de possession illégale de cannabis, se tient à l’intérieur d’une cage des accusés avant une audience à Khimki, près de Moscou, le 4 août 2022 .

Selon la loi russe, l’accusation était passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison. En août, Griner a été reconnu coupable et condamné à neuf ans. Elle a également été condamnée à payer 1 million de roubles, soit environ 16 301 dollars.

Ses avocats ont déclaré que Griner n’utilisait du cannabis qu’à des fins médicales et avait involontairement emballé les bidons de cannabis dans sa valise parce que l’athlète professionnelle était pressée.

WASHINGTON – Un tribunal russe entendra mardi l’appel de la star de la WNBA Brittney Griner après que l’athlète américain a été reconnu coupable de drogue plus tôt cette année.

Une semaine avant le verdict, l’administration Biden a confirmé avoir fait une offre au gouvernement russe pour la libération de Griner et de l’ancien marine américain Paul Whelan.

Quelques jours avant de plaider coupable le mois dernier, Griner a écrit une lettre au président Joe Biden lui demandant son aide directe dans son cas.

“Je suis assis ici dans une prison russe, seul avec mes pensées et sans la protection de ma femme, de ma famille, de mes amis, de mon maillot olympique ou de toute réalisation, je suis terrifié à l’idée d’être ici pour toujours”, a écrit l’athlète professionnel en juillet. 5 lettre.

“Je me rends compte que vous faites face à tant de choses, mais s’il vous plaît, ne m’oubliez pas et… les autres détenus américains. S’il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour nous ramener à la maison”, a écrit Griner.

Après avoir reçu la lettre, Biden et le vice-président Kamala Harris ont appelé l’épouse de la star de la WNBA, Cherelle Griner. Biden a également écrit une réponse à Griner que des diplomates américains ont remise en main propre à Moscou.

Biden a rassuré sa femme qu’il travaillait pour obtenir la libération de Griner dès que possible, selon une lecture de l’appel de la Maison Blanche. Il a également dit à Cherelle Griner qu’il travaille à la libération de Whelan, qui purge une peine de 16 ans en Russie.

Whelan a été arrêté en 2018 pour avoir agi en tant qu’espion pour les États-Unis. Au moment de son arrestation, Whelan se rendait en Russie pour assister à un mariage, selon son frère, David Whelan.

L’arrestation de Griner et sa détention ultérieure sont survenues alors que l’Occident lançait des avertissements répétés au président russe Vladimir Poutine pour qu’il retire les centaines de milliers de soldats déployés le long de la frontière ukrainienne. À la suite de l’invasion à grande échelle par la Russie de son ancien voisin soviétique, les États-Unis et leurs alliés ont déclenché une série de sanctions punitives contre Moscou et ont constitué un trésor de guerre de plusieurs milliards de dollars pour Kyiv.

Deux mois après le début de la guerre, la Russie a accepté de libérer l’ancien marine américain Trevor Reed dans un échange de prisonniers.

Reed a été accusé d’avoir agressé un policier russe et détenu par les autorités là-bas en 2019. Il a ensuite été condamné à neuf ans dans une prison russe. Reed et sa famille ont maintenu son innocence et le gouvernement américain l’a décrit comme injustement emprisonné.

Pour la libération de Reed, Biden a accepté de libérer Konstantin Yaroshenko, un pilote russe purgeant une peine de 20 ans de prison fédérale pour complot en vue de faire passer de la cocaïne aux États-Unis.