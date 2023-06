Un tribunal russe entame le procès du chef de l’opposition Navalny qui pourrait le garder enfermé pendant des décennies

MELEKHOVO, Russie (AP) – Un tribunal russe a ouvert lundi un nouveau procès du chef de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny qui pourrait le garder derrière les barreaux pendant des décennies.

Le procès se déroule dans une prison à sécurité maximale de Melekhovo, à 250 kilomètres (150 miles) à l’est de Moscou, où Navalny – l’ennemi juré du Kremlin – purge une peine de neuf ans pour fraude et outrage au tribunal.

Navalny, 47 ans, qui a dénoncé la corruption officielle et organisé de grandes manifestations anti-Kremlin, a été arrêté en janvier 2021 à son retour à Moscou après avoir récupéré en Allemagne d’un empoisonnement aux agents neurotoxiques qu’il imputait au Kremlin.

Navalny a déclaré que les nouvelles accusations d’extrémisme, qu’il a rejetées comme « absurdes », pourraient le maintenir en prison pendant encore 30 ans. Il a déclaré qu’un enquêteur lui avait dit qu’il ferait également face à un procès distinct devant un tribunal militaire pour des accusations de terrorisme pouvant entraîner une peine d’emprisonnement à perpétuité.

Le nouveau procès intervient alors que les autorités russes mènent une vaste répression de la dissidence au milieu des combats en Ukraine, que Navalny a durement critiqués.

Le tribunal municipal de Moscou, qui a ouvert l’audience lundi à la prison IK-6 de Navalny, n’a pas laissé entrer les médias dans la salle et ils ont regardé la procédure via un flux vidéo depuis un bâtiment séparé. Les parents de Navalny se sont également vu refuser l’accès à la salle d’audience et ont suivi l’audience à distance.

Navalny, vêtu de sa tenue de prisonnier, avait l’air décharné mais parlait avec insistance et faisait des gestes énergiques alors que le procès commençait.

Les nouvelles accusations portées contre Navalny concernent les activités de sa fondation anti-corruption et les déclarations de ses principaux collaborateurs. Ses alliés ont déclaré que les accusations criminalisaient rétroactivement toutes les activités de la fondation Navalny depuis sa création en 2011.

L’un des associés de Navalny, Daniel Kholodny, a été transféré d’une autre prison pour être jugé à ses côtés.

Pendant son incarcération, Navalny a passé des mois dans une minuscule cellule pour une personne, également appelée «cellule de punition», pour de prétendues violations disciplinaires telles qu’un prétendu défaut de boutonner correctement sa robe de prison, de se présenter correctement à un gardien ou de se laver le visage. à une heure précise.

Les associés et partisans de Navalny ont accusé les autorités pénitentiaires de ne pas lui avoir fourni une assistance médicale appropriée et ont exprimé leur inquiétude quant à sa santé défaillante.

