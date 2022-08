Un tribunal russe emprisonne une star du basket-ball américain pendant neuf ans pour trafic de drogue

Un tribunal russe a reconnu jeudi la star américaine du basket-ball Brittney Griner coupable de trafic et de stockage de drogue et l’a condamnée à neuf ans de prison.

Le tribunal “a déclaré l’accusé coupable” de contrebande et de possession “d’une quantité importante de stupéfiants”, a déclaré la juge Anna Sotnikova devant un tribunal de la ville de Khimki, juste à l’extérieur de Moscou.

Sotnikova a condamné Griner, 31 ans, à neuf ans de prison et a déclaré qu’elle devrait également payer une amende d’un million de roubles (16 590 $).

La star de 2,06 mètres (6 pieds 9 pouces) a été arrêtée dans un aéroport de Moscou en février après avoir été retrouvée transportant des cartouches de vape contenant de l’huile de cannabis dans ses bagages. L’arrestation est intervenue quelques jours avant que Moscou ne lance son intervention militaire en Ukraine.

Les procureurs avaient précédemment demandé que la double médaillée d’or olympique de basket-ball et championne féminine de la NBA soit condamnée à neuf ans et demi de prison pour trafic de drogue.

Le procès de Griner est survenu alors que les tensions montaient en flèche entre Moscou et Washington à propos de l’intervention militaire de la Russie en Ukraine, qui a suscité une condamnation internationale et une litanie de sanctions occidentales.

“J’ai fait une erreur honnête et j’espère que votre décision ne mettra pas fin à ma vie ici”, a déclaré Griner plus tôt jeudi.

“Je veux que le tribunal comprenne que c’était une erreur honnête que j’ai commise en me précipitant, sous le stress, en essayant de me remettre de l’après-Covid et en essayant simplement de revenir dans mon équipe.”

Le procès de Griner s’est accéléré ces derniers jours alors que les États-Unis et la Russie discutent d’un éventuel échange de prisonniers qui pourrait impliquer la star du basket.

“Je demande au tribunal de déclarer Griner coupable et de la condamner à neuf ans et six mois de prison”, a déclaré le procureur Nikolay Vlasenko, demandant une peine juste en deçà de la peine maximale de 10 ans.

Vlasenko a déclaré que Griner avait “délibérément” traversé le couloir vert à la douane et déclaré qu’elle n’avait rien à déclarer “afin de dissimuler” la substance.

Griner est entré dans la salle d’audience menotté, escorté par plusieurs agents des forces de l’ordre et un chien policier.

Debout dans une cage pour les accusés avant le début de l’audience, elle a brandi une photo d’elle-même avec des coéquipiers du club russe pour lequel elle joue.

Son avocate, Maria Blagovolina, a déclaré jeudi au tribunal que Griner était “une icône pour beaucoup de gens” et “était courageuse” pour admettre sa culpabilité.

Elle a ajouté que la quantité de substance apportée par l’athlète était “un peu supérieure” à la quantité autorisée.

Blagovolina a demandé au tribunal d’acquitter Griner ou d’envisager une peine plus clémente si elle est reconnue coupable.

– ‘Proposition’ d’échange de prisonniers –

Griner a été arrêtée lorsqu’elle est venue en Russie pour jouer au basket-ball de club avec UMMC Ekaterinburg pendant l’intersaison américaine – une voie commune pour les stars américaines à la recherche d’un revenu supplémentaire.

Griner a plaidé coupable aux accusations, mais a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention d’enfreindre la loi ou d’utiliser la substance interdite en Russie.

Lors d’audiences précédentes, Griner a déclaré qu’elle était régulièrement testée par les ligues américaines, russes et européennes.

La star de la WNBA a déclaré qu’elle avait obtenu la permission d’un médecin américain d’utiliser du cannabis médical pour soulager la douleur de ses nombreuses blessures – “de la colonne vertébrale aux cartilages”.

Son cas a soulevé des spéculations sur un éventuel échange de prisonniers entre Moscou et Washington.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré la semaine dernière que Washington avait fait une “proposition substantielle” à Moscou pour libérer Griner et l’ancien marine américain Paul Whelan, qui a été emprisonné pour espionnage.

Un échange de prisonniers a également été évoqué lors d’un appel entre Blinken et son homologue russe Sergueï Lavrov vendredi.

Le prisonnier russe le plus en vue aux États-Unis est Victor Bout, un trafiquant d’armes de 55 ans, surnommé le “marchand de la mort”, qui purge 25 ans de prison.

Il n’y a aucune confirmation officielle que Washington ait proposé de l’échanger.

La Russie et les États-Unis ont déjà procédé à un échange de prisonniers depuis le début de l’offensive ukrainienne de Moscou.

En avril, Washington a échangé l’ancien marine américain Trevor Reed contre le trafiquant de drogue condamné Konstantin Yaroshenko.

