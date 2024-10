Un tribunal russe émet un mandat d’arrêt contre un journaliste de CNN — RT World News

Nick Paton Walsh a été accusé d’avoir pénétré illégalement en Russie avec l’armée ukrainienne.

Un tribunal de district de la région russe de Koursk a émis vendredi un mandat d’arrêt contre le journaliste de CNN Nick Paton Walsh.

Le journaliste britannique, principal correspondant pour la sécurité internationale de la chaîne américaine, est accusé d’avoir franchi illégalement la frontière russe en août, alors qu’il se rendait dans les régions de la région de Koursk occupées par l’armée ukrainienne.

Le tribunal a ordonné l’arrestation du journaliste sur le territoire russe ou son extradition. En vertu de la loi russe, Paton Walsh risque jusqu’à cinq ans de prison pour ces accusations.

Le journaliste faisait partie de plusieurs équipes de médias occidentaux qui se sont rendues dans les zones occupées de la région frontalière russe à la suite de l’incursion de Kiev dans la zone frontalière. Les forces ukrainiennes ont envahi la région début août.

Même s’ils ont fait quelques progrès dans les premiers jours de l’opération, ils ont été rapidement stoppés par les forces russes. Depuis, les troupes de Moscou les chassent progressivement de la région.















En août, les autorités russes ont engagé des poursuites judiciaires contre des journalistes occidentaux et ukrainiens qui se rendaient dans les zones russes occupées. Mi-septembre, le ministère russe de l’Intérieur a annoncé avoir émis des mandats d’arrêt contre quatre journalistes de médias américains, allemands et italiens, ainsi que contre trois ressortissants ukrainiens.

Nick Paton Walsh faisait partie d’une équipe arrivée à Sudzha – une ville comptant 5 000 habitants avant le conflit et qui a été envahie par l’armée ukrainienne dès les premiers jours de l’incursion début août.

Selon CNN, il l’a fait à l’invitation du gouvernement ukrainien. Le journaliste a voyagé à bord d’un convoi blindé avec des soldats ukrainiens, a filmé des bâtiments endommagés au centre de la communauté et s’est entretenu avec des civils russes, dont certains se réfugiaient dans un abri.















La chaîne américaine a réagi à l’annonce de l’inculpation de son correspondant en Russie en affirmant qu’elle avait « a fourni des reportages factuels et impartiaux couvrant à la fois les perspectives ukrainienne et russe sur la guerre. » Il a également déclaré que Walsh était « escorté par l’armée ukrainienne pour visiter le territoire qu’elle avait récemment occupé », et a soutenu que ses actions étaient conformes au droit international.

Moscou a accusé les journalistes occidentaux qui ont traversé la frontière de fournir « propagande » au nom de l’Ukraine. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les journalistes étrangers intégrés aux troupes ukrainiennes étaient « manipuler l’opinion publique » et garder le silence sur «Les crimes de Kiev contre les civils.»

Selon des responsables russes, au moins 31 civils avaient été tués et 143 blessés lors de l’incursion ukrainienne dans la région de Koursk fin août.

Selon le ministère de l’Intérieur de Moscou, des mandats d’arrêt pour des accusations similaires ont également été émis contre Nick Connolly (Deutsche Welle, DW) ainsi que Stefania Battistini et Simone Traini (Radiotelevisione Italiana, RAI). La chaîne publique italienne a rappelé ses journalistes à la suite de cette affaire.