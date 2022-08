Un tribunal russe déclare Brittney Griner, star de la WNBA, coupable de trafic de drogue

Brittney Griner, joueuse de basket-ball de la Women’s National Basketball Association (NBA) des États-Unis, qui a été détenue à l’aéroport Sheremetyevo de Moscou et plus tard accusée de possession illégale de cannabis, se tient à l’intérieur d’une cage des accusés avant une audience devant un tribunal à Khimki, près de Moscou, le 4 août 2022 .

“Je pense qu’il vaut mieux laisser les détails entre nous et nos homologues russes”, a déclaré Kirby.

“C’est un travail délicat”, a déclaré le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, lors d’un point de presse à la Maison Blanche. “Nous avons fait une proposition, et nous exhortons les Russes à agir positivement sur cette proposition afin que nous puissions ramener ces deux personnes chez elles.”

La décision du tribunal intervient une semaine après que l’administration Biden a confirmé avoir fait une offre au gouvernement russe pour la libération de Griner et de l’ancien marine américain Paul Whelan.

Selon la loi russe, l’accusation est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison. Lors des plaidoiries finales, les procureurs russes ont demandé au tribunal de la condamner à neuf ans et demi de prison.

Sa condamnation est attendue plus tard jeudi.

Quelques jours avant de plaider coupable le mois dernier, Griner a écrit une lettre à Biden lui demandant son aide directe dans son cas.

“Je suis assis ici dans une prison russe, seul avec mes pensées et sans la protection de ma femme, de ma famille, de mes amis, de mon maillot olympique ou de toute réalisation, je suis terrifié à l’idée d’être ici pour toujours”, a écrit l’athlète professionnel en juillet. 5 lettre.

“Je me rends compte que vous avez tant à faire, mais s’il vous plaît, ne m’oubliez pas et… les autres détenus américains. S’il vous plaît, faites tout ce que vous pouvez pour nous ramener à la maison”, a écrit Griner.

Après avoir reçu la lettre, Biden et le vice-président Kamala Harris ont appelé l’épouse de la star de la WNBA, Cherelle Griner. Biden a également écrit une réponse à Griner que les diplomates américains ont remise en main propre à Moscou.

Biden a rassuré sa femme qu’il travaillait pour obtenir la libération de Griner dès que possible, selon une lecture de l’appel de la Maison Blanche. Il a également déclaré lors de l’appel qu’il travaillait à la libération de Whelan, qui purge une peine de 16 ans en Russie.

Whelan a été arrêté en 2018 pour avoir agi en tant qu’espion pour les États-Unis. Au moment de son arrestation, Whelan se rendait en Russie pour assister à un mariage, selon son frère, David Whelan.

Le mois dernier, Biden a signé un décret exécutif qui élargira les outils disponibles de l’administration pour dissuader les prises d’otages et la détention injustifiée de ressortissants américains.

Le décret, dit “Renforcer les efforts pour ramener chez eux des otages et des ressortissants américains détenus à tort », autorisera l’imposition de sanctions financières et d’interdictions de visa aux personnes impliquées dans des prises d’otages.

“Ce décret reflète l’engagement de l’administration non seulement envers les problèmes en général, mais envers les familles en particulier, et il a été éclairé par les engagements réguliers du gouvernement avec elles”, a déclaré le mois dernier un haut responsable de l’administration Biden, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat. afin de partager des détails sur le nouveau décret exécutif.

En avril, la Russie a accepté de libérer l’ancien marine américain Trevor Reed lors d’un échange de prisonniers avec les États-Unis.

Reed a été accusé d’avoir agressé un officier russe et détenu par les autorités là-bas en 2019. Il a ensuite été condamné à neuf ans dans une prison russe. Reed et sa famille ont maintenu son innocence et le gouvernement américain l’a décrit comme injustement emprisonné.

Pour la libération de Reed, Biden a accepté de libérer Konstantin Yaroshenko, un pilote russe purgeant une peine de 20 ans de prison fédérale pour complot en vue de faire passer de la cocaïne aux États-Unis.

