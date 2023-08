Un tribunal russe décide que le journaliste du WSJ Evan Gershkovich, accusé d’espionnage, peut rester détenu jusqu’en novembre

Un tribunal russe a accédé à la demande des enquêteurs de prolonger la détention du journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich, emprisonné par les autorités russes plus tôt cette année pour espionnage.

Le tribunal du district de Lefortovo, lors d’une audience à huis clos, a décidé jeudi que le Service fédéral de sécurité (FSB) pouvait maintenir Gershkovich derrière les barreaux en attendant son procès jusqu’au 30 novembre, a rapporté le Wall Street Journal.

Le gouvernement américain et le Journal nient avec véhémence toute allégation d’espionnage et ont appelé le gouvernement russe à libérer Gershkovich, qui a été arrêté pour la première fois dans la ville russe d’Ekaterinbourg le 29 mars. La ville est située à environ 1 800 milles à l’est de Moscou et à 240 milles au nord de Moscou. Frontière de la Russie avec le Kazakhstan.

Son procès était prévu pour le 29 mai, deux mois après sa détention initiale, mais un tribunal avait précédemment accordé une prolongation jusqu’au 30 août. La deuxième prolongation accordée jeudi par le tribunal pourrait signifier que le journaliste reste emprisonné pendant au moins huit mois.

Alors que l’audience de jeudi était fermée aux médias, certains journalistes ont pu voir Gershkovich entrer dans le tribunal de Moscou.

Des photos en ligne semblent montrer l’homme de 31 ans tenu par le bras et escorté jusqu’à l’établissement. Il portait une chemise à carreaux de couleur foncée avec un jean bleu et des chaussures noires.

Le Wall Street Journal a réagi à cette décision dans un communiqué se disant « profondément déçu » et les allégations portées contre lui sont « catégoriquement fausses ».

« Aujourd’hui, notre collègue et éminent journaliste Evan Gershkovich s’est présenté à une audience préliminaire au cours de laquelle sa détention abusive a été une fois de plus prolongée », a indiqué le Journal. « Nous sommes profondément déçus qu’il continue d’être détenu arbitrairement et injustement pour avoir exercé son travail de journaliste. Les accusations sans fondement portées contre lui sont catégoriquement fausses et nous continuons de faire pression pour sa libération immédiate. Le journalisme n’est pas un crime. »

Alors que le Département d’État américain et ses diplomates ont appelé la Russie à libérer Gershkovich, le président Vladimir Poutine et les autorités russes ont répondu à ces appels par le silence diplomatique.

La loi russe autorise dans certains cas la prolongation de la détention provisoire jusqu’à 12 mois.

Les tentatives des avocats représentant Gershkovich pour obtenir sa libération ont également été démenties.

En avril, le secrétaire d’État Antony Blinken avait initialement demandé la libération de Gershkovich, affirmant que « le journalisme n’est pas un crime ».

Il a ajouté : « Nous condamnons la répression continue par le Kremlin des voix indépendantes en Russie et sa guerre continue contre la vérité. »

L’ambassadrice américaine en Russie, Lynne Tracy, qui a rendu visite à Gershkovich au moins trois fois, la dernière fois le 14 août, a déclaré qu’il restait en bonne santé malgré sa détention dans la prison de Lefortovo, notoirement dure, à Moscou.

EVAN GERSHKOVICH, REPORTEUR DU WSJ EMPRISONNÉ, VISITÉ PAR L’AMBASSADEUR AMÉRICAIN EN RUSSIE : DIT QU’IL EST EN « BONNE SANTÉ »

« L’ambassadrice Tracy a déclaré qu’Evan semble en bonne santé et reste fort, malgré sa situation très difficile. Les responsables de l’ambassade continueront à fournir tout le soutien approprié à Evan et à sa famille. Et nous attendons des autorités russes qu’elles assurent un accès consulaire continu », a déclaré le porte-parole du Département d’État. » a déclaré Vedant Patel.

Le gouvernement américain a également demandé la libération du citoyen américain Paul Whelan, un vétéran du Corps des Marines américain arrêté par les autorités russes en 2018.

Il a été accusé d’espionnage et condamné à 16 ans de prison le 15 juin 2020.

Gershkovich vivait en Russie depuis près de six ans avant son arrestation. Il est le premier journaliste américain à faire face à des accusations d’espionnage en Russie depuis les années 1980.

Danielle Wallace de Fox News et Associated Press ont contribué à ce rapport.