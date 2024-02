Dans le message qui a conduit à son arrestation, Kagarlitsky a déclaré que le pont de Crimée avait une signification symbolique particulière pour « l’ère de Poutine » et que le « sens » de l’attaque ukrainienne contre lui « d’un point de vue militaire est plus ou moins clair » comme cela avait été le cas. perturbé les approvisionnements russes vers la partie sud de la ligne de front.

« Quoi qu’il en soit, à bientôt. Je suis sûr que tout ira très bien”, a-t-il écrit. « Nous avons juste besoin de vivre un peu plus longtemps et de survivre à cette période sombre pour notre pays. »

« Ce verdict constitue une violation flagrante d’une vague législation antiterroriste, utilisée pour réprimer la dissidence et punir les critiques du gouvernement », a déclaré Natalia Zviagina, directrice d’Amnesty International pour la Russie. « En ciblant Boris Kagarlitsky, un éminent sociologue connu pour sa position critique à l’égard des politiques gouvernementales, les autorités russes montrent, une fois de plus, leur attaque incessante contre toutes les formes de dissidence. »

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a expliqué plus tard que Kallas devait répondre des « crimes contre la mémoire des libérateurs du monde du nazisme et du fascisme », ajoutant : « Ce n’est que le début ».

Kallas est un partisan indéfectible de l’Ukraine et a souvent appelé à davantage d’assistance militaire à Kiev et à des sanctions plus sévères contre Moscou. Elle a également plaidé pour la suppression des monuments dédiés aux soldats soviétiques de la Seconde Guerre mondiale en Estonie. La Russie considère la profanation ou la destruction de monuments aux morts comme un crime en vertu de la législation qui interdit la « réhabilitation du nazisme ».

Son mari, Arvo Hallik, a déclaré avoir vendu sa participation et démissionné de l’entreprise. En novembre, Kallas a été réélue à la tête de son parti et a continué de pousser les autres pays européens à maintenir leur aide à l’Ukraine.

Les deux camps sont engagés dans une guerre d’usure depuis des mois, le président russe Vladimir Poutine pariant sur l’épuisement de l’Ukraine et l’épuisement du soutien occidental deux ans après le début de la guerre. En Occident, on s’inquiète de plus en plus du manque de soldats en Ukraine et de l’épuisement des stocks de munitions de défense aérienne.