Revue nationale

L’Union européenne disgraciée, le Brexit justifié dans un différend sur le blocus des vaccins

Depuis que le coronavirus est arrivé pour la première fois en Europe, la Commission européenne a déversé de l’essence sur sa propre réputation. À la fin de la semaine dernière, les bureaucrates qui dirigent la Commission ont finalement allumé le match métaphorique et ont enveloppé l’ensemble du projet européen dans les feux de leur propre incompétence. Au cours des cinq dernières années, les gouvernements britannique et irlandais se sont affrontés à propos du Brexit. Il en va de même pour les Leavers et les Remainers au Royaume-Uni même. Les ailes militantes du syndicalisme protestant et du séparatisme catholique en Irlande du Nord, quant à elles, ont littéralement été en guerre pendant la majeure partie du siècle dernier. Et pourtant, en l’espace de quelques heures vendredi, l’Union européenne a réussi à unir toutes ces factions en opposition à elle-même. La Commission (la branche exécutive de l’Union européenne) est paniquée de voir à quel point l’UE a pris du retard sur le Royaume-Uni et les États-Unis dans la course à la vaccination du public. Étant donné que l’UE n’a passé aucune commande de vaccin auprès de fournisseurs jusqu’à trois mois après que le gouvernement britannique l’ait fait, les Européens regardent maintenant des millions de doses de vaccin fabriquées en Europe être expédiées à travers la Manche vers la Grande-Bretagne. Pfizer et AstraZeneca, qui fabriquent tous deux de grandes quantités de vaccin en Europe, sont contractuellement tenus de respecter les engagements qu’ils ont pris envers le gouvernement de Sa Majesté avant de donner la priorité aux contrats avec l’UE, qui ont été achetés beaucoup plus tard. Paradoxalement, l’Union européenne semble être «au fond de la file d’attente». Vendredi, la Commission a annoncé son intention de remédier à cette situation par des contrôles à l’exportation. Des restrictions seraient imposées à la capacité de Pfizer et d’AstraZeneca d’expédier des vaccins vers des pays extérieurs à l’UE. Une violation rétroactive du principe du libre contrat de cette manière aurait été déjà assez grave en temps ordinaire. Mais dans les circonstances actuelles, un tel plan est tout simplement inadmissible. La Commission menaçait essentiellement le Royaume-Uni d’un blocage des vaccins à un moment où des centaines de Britanniques vulnérables meurent chaque jour du COVID-19. Et ça empire. Afin de mettre en place ses contrôles à l’exportation, l’UE prévoyait de déclencher l’article 16 de son accord de retrait avec le Royaume-Uni. L’article 16 est une sorte de mesure de bris de glace en cas d’urgence qui concerne l’Irlande du Nord. Cela permettrait à l’UE de mettre en place une infrastructure douanière à la frontière irlandaise (la seule frontière terrestre entre le Royaume-Uni et l’UE) en cas d’urgence extrême. La Commission a clairement pensé que sa propre incapacité à se procurer suffisamment de doses de vaccin constituait une urgence, car elle a signalé son intention d’imposer les contrôles à l’exportation en question de l’autre côté de la frontière irlandaise. Pour comprendre la dépravation de cette décision, il faut vraiment apprécier l’utilisation politique par l’UE de la frontière irlandaise lors des négociations sur le Brexit qui ont duré la moitié de la dernière décennie. Les négociateurs de l’UE ont déclaré à plusieurs reprises qu’exiger des contrôles réglementaires à la frontière irlandaise serait un acte d’irresponsabilité suprême. Cela mettrait en péril la paix durement acquise en Irlande en repoussant la question du statut constitutionnel de l’Irlande du Nord au premier plan de l’esprit irlandais, incitant et cajolant les terroristes endormis à reprendre leurs activités dans le processus. L’UE a profité de la popularité généralisée de la frontière ouverte en Irlande pour faire pression pour que le Royaume-Uni se soumette perpétuellement au régime réglementaire et douanier de l’UE. Étant donné que l’Irlande du Nord a dû rester dans l’alignement réglementaire avec la République d’Irlande (un État membre de l’UE) afin de garantir la paix, et puisque l’Irlande du Nord est au Royaume-Uni, l’ensemble du Royaume-Uni a dû rester dans le cadre réglementaire de l’UE après avoir quitté tous les pays. institutions qui rédigent les règlements. Ce syllogisme est tellement défectueux que même l’UE elle-même n’y croyait pas vraiment, comme je l’ai écrit ici. C’était un jeu politique cynique utilisé dans une tentative d’annexer bureaucratiquement d’abord tout le Royaume-Uni, puis, une fois que cela a échoué, juste l’Irlande du Nord. Pas d’armées d’invasion, juste des règlements d’envahissement: une sorte de tyrannie plus douce. Le fait que la caste sacerdotale de l’UE ait cru violer le shibboleth sacré de «paix sur l’île d’Irlande» la semaine dernière au premier signe de difficultés politiques est une évolution bienvenue. Cela a révélé le grand jeu de football politique qu’ils jouent avec ce petit pays battu depuis des années et qui, s’il vous plaît Dieu, ils ne seront plus jamais autorisés à jouer. Heureusement, à peine les apparatchiks ossifiés de la Commission ont annoncé vendredi leurs projets de contrôle des exportations que le monde civilisé tout entier s’est abattu sur eux comme une tonne de briques insuffisamment réglementées. Les Premiers ministres respectifs du Royaume-Uni et de la République d’Irlande ont immédiatement alerté la Commission sur leur fureur, tandis qu’Arlene Foster, la Première ministre d’Irlande du Nord, a qualifié le plan «d’acte d’agression». Tony Blair, ancien Premier ministre et l’un des plus fervents opposants au Brexit, a qualifié le comportement de l’UE de «très insensé», et la Chambre de commerce internationale a en fait écrit une lettre à la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, l’implorant de reconsidérer et énonçant les multiples catastrophes qui pourraient résulter d’une perturbation des chaînes d’approvisionnement mondiales en vaccins. Le Spectateur a compilé une liste de tweets des partisans les plus virulents de l’Union européenne, condamnant les actions de la Commission dans les termes les plus durs. La compilation est étonnante à lire, mais peut-être pas aussi étonnante que cet éditorial excoriant de The Observer, qui était jusqu’à présent un article pro-UE. Le vote sur le congé lors du référendum sur le Brexit de 2016 a remporté 52 à 48%. Si le référendum avait lieu à nouveau aujourd’hui, la marge de victoire du congé s’élargirait probablement considérablement. Samedi, la Commission avait reculé, qualifiant son plan initial de «bévue». La secrétaire britannique au commerce, Liz Truss, a déclaré à la BBC que le gouvernement de Boris Johnson avait «l’assurance de l’Union européenne que ces contrats ne seraient pas interrompus». Elle a ajouté: «Nous sommes heureux que l’UE ait admis que l’invocation de l’article 16. . . car la frontière en Irlande était une erreur et ils ne procèdent pas maintenant avec cela. . . . Il est vital de garder les frontières ouvertes et de résister au nationalisme vaccinal et au protectionnisme. » Cela vaut la peine de réfléchir un instant à la manière dont l’Union européenne est parvenue à une décision si manifestement calamiteuse en premier lieu. À chaque étape de la réponse de l’UE au COVID, nous voyons non seulement l’incompétence individuelle (bien qu’il y en ait beaucoup) mais les conséquences d’une idéologie technocratique, centralisatrice et dirigiste, qui s’est jouée de manière à révéler les lacunes endémiques. de l’ensemble du projet européen. Lorsque le coronavirus est apparu pour la première fois dans le monde occidental au printemps dernier, la Commission a autorisé quatre États membres de l’UE – l’Allemagne, la France, l’Italie et les Pays-Bas – à mener des négociations avec des fournisseurs potentiels. En juin, cependant, Von der Leyen et sa commissaire à la santé, Stella Kyriakides, ont changé d’avis sur cette approche. Leurs raisons n’étaient ni médicales, ni scientifiques, ni même logistiques. Ils étaient politiques. Von der Leyen souhaitait impliquer les 27 États membres de l’UE dans des négociations centralisées d’acquisition de vaccins pour démontrer l’unité et la solidarité du marché unique de l’UE. Ces négociations se sont avérées lourdes et ont été interrompues. Le contrat UE AstraZeneca négocié par les délégations allemande, française, italienne et néerlandaise était prêt à être signé en juin. Le revirement idéologique de Von der Leyen sur les tactiques de négociation a retardé la signature jusqu’en août. Durant les trois mois qui ont suivi, AstraZeneca se préparait activement à livrer des dizaines de millions de doses à la porte du 10 Downing Street. Les Européens vulnérables, non numérotés, ont maintenant six pieds sous terre parce que Von der Leyen et ses collègues euro-fédéralistes étaient mariés à une vision grandiose de Belges, Grecs et Lituaniens déracinés marchant main dans la main dans une ère post-COVID en chantant «Nous sommes le monde». L’argument global pour l’UE était que la pâle bienveillance mondialisée d’une technocratie bonapartiste sénescente serait une plus grande aubaine pour la race humaine que l’État-nation démocratique libéral. Mais la liberté réglementaire agile d’un Royaume-Uni post-Brexit et la sclérose contrastée du super-État européen émergent ont provoqué un état de fait dans lequel des milliers de personnes vulnérables sont vivantes en Grande-Bretagne et seraient mortes si elles vivaient sur le continent. Les «pères fondateurs» de l’UE – des hommes comme Altiero Spinelli et Jean Monnet, qui cherchaient à sauver le monde de la démocratie – auraient été consternés. La Commission a tenté de rejeter la responsabilité des échecs de vaccination en Europe sur les sociétés pharmaceutiques elles-mêmes. Von der Leyen a pointé du doigt la semaine dernière les problèmes techniques rencontrés par AstraZeneca avec les rendements des vaccins dans ses installations de production européennes. «Les entreprises doivent livrer», dit-elle. Interrogé sur les plaintes de Von der Leyen lors d’un entretien avec le journal italien La Republica, le PDG d’AstraZeneca, Pascal Soriot, était quelque peu perplexe. Il a noté que le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie avaient tous été confrontés à des problèmes similaires de rendement. Mais «le contrat britannique a été signé trois mois avant le contrat européen», a-t-il déclaré, «donc avec le Royaume-Uni, nous avons eu trois mois supplémentaires pour résoudre tous les problèmes que nous avons rencontrés.» En d’autres termes, l’Union européenne n’a personne d’autre à blâmer que lui-même. La décision de Von der Leyen de suspendre la réponse européenne au COVID pendant trois mois entiers afin de la transformer en une étape cosmétique sur la route des États-Unis d’Europe est ce qui coûte quotidiennement la vie aux Européens. La réponse désastreuse de l’UE au COVID et son flirt mal avisé mais de courte durée avec un blocus médical devrait peut-être être interprété comme un avertissement providentiel à ceux d’entre nous qui ont reculé d’horreur face au tournant populiste de la politique américaine. L’Union européenne est une expérience d’antipopulisme. Ses institutions ont été conçues et construites pour isoler au maximum ceux qui exercent le pouvoir politique de la volonté des majorités populaires dans le monde moderne. Si le populisme était la source de nos mécontentements actuels, nous devrions nous attendre à ce que l’UE ressemble à une ville brillante sur une colline. Mais il est clair que ces gens n’ont pas la moindre idée de ce qu’ils font. En dernière analyse, il n’y a tout simplement aucune question politique importante dans le monde d’aujourd’hui à laquelle l’Union européenne est la réponse.