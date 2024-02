Un tribunal russe condamne l’Américain David Barnes à la prison pour des allégations d’abus sexuels rejetées par les autorités du Texas

Un tribunal russe a reconnu mardi un Américain coupable d’abus sexuels sur ses deux fils et l’a condamné à plus de deux décennies de prison en raison des allégations de son ex-femme russe. L’avocat de David Barnes a déclaré à CBS News que la décision les avait choqués, compte tenu du manque de preuves et du fait que les forces de l’ordre du Texas, où les incidents présumés ont eu lieu, avaient examiné les allégations et n’avaient jamais trouvé de motif de porter plainte.

Barnes a été condamné mardi à 21 ans de prison dans une colonie pénitentiaire russe de haute sécurité par un tribunal de Moscou pour des abus qui auraient eu lieu au Texas entre 2014 et 2018. Barnes a été reconnu coupable d’« actes violents de nature sexuelle commis contre un personne de moins de quatorze ans”, selon le journal russe pro-Kremlin Pravda.

“L’épouse de l’Américain a déclaré qu’il avait violé à plusieurs reprises ses fils nés en 2010 et 2014. Il a commis des crimes aux États-Unis, dans les villes de Houston et de Woodlands, de 2014 à 2018, lorsque les garçons lui rendaient visite”, a rapporté la Pravda.

Barnes a été arrêté en Russie en janvier 2022, selon son avocat Gleb Glinka, qui a déclaré à CBS News que l’Américain était venu en Russie le mois précédent pour faire valoir le droit de visite de ses enfants après que son ex-femme ait rompu leur accord de garde américain et s’est enfuie vers elle. pays natal avec leurs fils en 2019.

“Nous avons été choqués [by the sentence]”, a déclaré Glinka. “Nous pensions qu’il y avait un doute considérable sur ce qui s’était passé et que le verdict lui-même ainsi que la peine de prison étaient totalement inattendus.”

Glinka a déclaré qu’il ferait appel de la décision du tribunal.

En 2014, lors d’une acrimonieuse bataille pour la garde au Texas, l’ex-femme de Barnes, Svetlana Koptyaeva, a formulé les premières allégations selon lesquelles il avait abusé sexuellement de leurs deux jeunes fils.

“Aucun spécialiste ou forum, y compris un procès devant jury au Texas, ne s’est rangé du côté de sa version des événements ou n’a cru que ce qu’elle alléguait était vrai”, a déclaré Glinka à CBS News lors d’un entretien téléphonique mardi.

Un dossier judiciaire montre qu’une ordonnance d’interdiction temporaire a été émise par un tribunal du Texas contre Koptyaeva en 2016, ordonnant qu’elle soit “immédiatement empêchée de faire des déclarations selon lesquelles la plaignante”. [Barnes] a agressé sexuellement un enfant ou s’est comporté de manière inappropriée avec un enfant.

Les dossiers judiciaires montrent que les juges du Texas se sont prononcés à plusieurs reprises en faveur du maintien de Barnes comme tuteur conjoint de ses enfants entre 2014 et 2018.

Glinka a déclaré à CBS News qu’après avoir perdu à plusieurs reprises des batailles juridiques pour obtenir la garde exclusive aux États-Unis, Koptyaeva est retournée en Russie en 2019 et a emmené les enfants avec elle.

“Elle a essayé de lui refuser ses droits parentaux et, lorsque cela a échoué, elle a traversé la Turquie pour revenir en Russie, et elle l’a fait en violation de l’accord de garde”, a déclaré Glinka.

Un porte-parole a déclaré mardi à CBS News que le Département d’État américain était au courant des « informations faisant état de la condamnation de M. Barnes » et était en communication avec lui, sa famille et son équipe juridique russe, ajoutant que les responsables de l’ambassade américaine à Moscou étaient « étroitement liés ». suivre l’évolution de l’affaire.”

Kelly Blackburn, procureur adjoint du comté de Montgomery, au Texas, où Koptyaeva a affirmé que l’un des abus avait eu lieu, a déclaré à CBS News qu’il n’y avait jamais eu de preuve justifiant de porter plainte contre Barnes, mais qu’un mandat d’arrêt restait actif contre la femme russe pendant plus de 20 ans. violations de l’accord de garde.

“Personne de Russie n’a jamais contacté notre bureau au sujet de David Barnes. Je ne sais pas quelles preuves, le cas échéant, ont été présentées par les procureurs russes, donc je n’ai aucun commentaire sur le verdict et la peine”, a déclaré Blackburn. a déclaré à CBS News dans une déclaration écrite. “Je sais que tous ceux qui ont entendu et enquêté sur les allégations d’abus sexuels sur des enfants soulevées par Mme Barnes lors de la procédure de garde des enfants ici au Texas ne les ont pas trouvées crédibles.”

“L’affaire d’interférence avec la garde de l’enfant est toujours en cours et le mandat d’arrêt contre elle est toujours actif”, a-t-il déclaré.

Une collecte de fonds organisée par la sœur de Barnes a permis de récolter plus de 10 000 $ mercredi.