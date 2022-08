Un tribunal russe condamne Griner à 9 ans, augmentant la pression sur Biden

Les États-Unis ont peu d’options, a-t-il déclaré. “Cela dépendra simplement des Russes et de la rapidité avec laquelle ils voudront conclure un accord.”

D’autres basketteurs, hommes et femmes, et des dirigeants de basket-ball se sont tournés vers les médias sociaux pour exprimer leur soutien à Mme Griner et leur chagrin face au verdict. L’équipe de Mme Griner, le Phoenix Mercury, a déclaré dans un communiqué: “Nous restons navrés pour elle, comme nous le faisons tous les jours depuis près de six mois. Nous restons reconnaissants et confiants envers les fonctionnaires qui travaillent chaque jour pour la rendre à sa famille et à nous. »

Avec l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie et la destruction aveugle qu’elle a causée, les relations entre Washington et Moscou sont plus conflictuelles et amères qu’elles ne l’ont été depuis des décennies. Les États-Unis ont rallié l’Occident pour envoyer des armes et d’autres aides à l’Ukraine, et pour punir Moscou avec des sanctions économiques, à la recherche d’opportunités pour faire monter la pression.

Les deux parties ont déjà procédé à des échanges de prisonniers, le plus récemment en avril, lorsque la Russie a libéré Trevor R. Reed, un Américain détenu pour ce que sa famille a qualifié de fausse accusation d’agression, en échange d’un pilote russe condamné aux États-Unis pour trafic de cocaïne. des charges. Mais les échanges proposés ont rarement été proposés au milieu d’une telle tension ou ont impliqué une personne aussi importante que Mme Griner.

Signe de l’ampleur des enjeux pour Washington, le sort de Mme Griner figurait parmi les sujets abordés vendredi dernier par le secrétaire d’État Antony J. Blinken et le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï V. Lavrov, lors de leur première conversation directe depuis avant l’invasion. .