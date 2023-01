Un tribunal roumain décide que l’influenceur des médias sociaux Andrew Tate sera détenu pendant 30 jours | Nouvelles du Royaume-Uni

Un tribunal roumain a décidé que l’influenceur des médias sociaux Andrew Tate resterait en détention pendant 30 jours.

Cela survient après son arrestation en Roumanie avec son frère Tristan, soupçonné de trafic d’êtres humains, de viol et de formation d’un groupe criminel organisé, ont déclaré les procureurs.

La personnalité Internet controversée a été mêlé à une prise de bec sur Twitter avec Great Thunberg cette semainel’activiste climatique se moquant de lui après son arrestation.

Il a été arrêté parce qu’il était soupçonné de trafic d’êtres humains, de viol et d’appartenance à un groupe criminel organisé, les procureurs ont confirmé.

Dans une vidéo de son arrestation, on pouvait entendre Tate dire “la matrice m’a attaqué” alors qu’il est escorté par la police.

Les procureurs ont déclaré que six personnes avaient été identifiées comme ayant été exploitées sexuellement par le “groupe criminel organisé”.

Ils ont déclaré que les victimes étaient recrutées par “des citoyens britanniques déformant leur intention de contracter un mariage ou une relation de cohabitation et l’existence de véritables sentiments d’amour”.

Ils ont ensuite été emmenés dans le comté roumain d’Ilfov où “en exerçant des actes de violence physique et de coercition mentale – par l’intimidation, la surveillance constante, le contrôle et l’invocation de prétendues dettes – ils ont été exploités sexuellement par des membres du groupe en les forçant à effectuer des manifestations pornographiques dans le but de produire et diffuser par le biais de plateformes de médias sociaux du matériel ayant un tel caractère et en se soumettant à l’exécution d’un travail forcé ».

Tateun ancien kickboxeur, a été banni de Twitter en 2017 pour ses opinions misogynes et son discours de haine, mais a été réintégré le mois dernier.

Il a suggéré que les victimes de viol “portent une part de responsabilité” pour avoir été attaquées et a décrit les femmes comme des “biens” appartenant aux hommes.

Tate a nié avoir des opinions misogynes et a accusé ses détracteurs de “déformer les faits”, bien qu’il se soit également décrit comme le “roi de la masculinité toxique”.