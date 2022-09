Un tribunal publie une vidéo d’agression qui a mené à des accusations contre des agents de la GRC

AVERTISSEMENT : La vidéo dont il est question dans cette histoire est violente.

Une vidéo de surveillance qui était au cœur d’une affaire criminelle contre deux agents de la GRC de Yellowknife a été diffusée à CBC News et les experts sont divisés sur la question de savoir si la force utilisée par les agents était nécessaire.

Le 8 septembre, après une procédure judiciaire de plusieurs mois, la juge de la Cour territoriale Bernadette Schmaltz a décidé que l’agence de presse pouvait publier la vidéo.

La vidéo a été utilisée comme preuve dans le procès pour voies de fait du const. Francessca Béchard et cap. Jason Archer, et a joué plusieurs fois en audience publique. Les accusations portées contre les deux officiers ont été suspendues deux jours après le début de leur procès en mai.

Une accusation suspendue signifie que la procédure judiciaire est interrompue temporairement ou indéfiniment sans qu’il soit conclu à l’innocence ou à la culpabilité. Dans la grande majorité des cas, les accusations suspendues n’entraînent aucune autre action.

Immédiatement après le procès, CBC News a pu visionner la vidéo au palais de justice de Yellowknife, mais n’a pas été autorisée à en faire une copie ni à la publier.

REGARDER : Une vidéo de surveillance de la GRC montre un officier en train de frapper un prisonnier. Avertissement : Cette vidéo est violente.

Vidéo de surveillance de la GRC d’octobre 2020 Une vidéo de surveillance montre des agents de la GRC traitant la prisonnière Tracella Romie au détachement de Yellowknife en octobre 2020. La vidéo a conduit à des accusations de voies de fait contre deux des agents, mais les accusations ont été suspendues deux jours après le début de leur procès en mai.

L’affaire découlait de l’utilisation de la force contre la prisonnière Tracella Romie en 2020 au détachement de Yellowknife. Romie a appuyé la demande de CBC pour obtenir et partager la vidéo.

Un coup de poing au visage

Romie, 26 ans, a été arrêtée par deux autres agents au magasin d’alcools de Yellowknife en octobre 2020. Elle était en état d’ébriété à l’intérieur du magasin, refusant de partir et agressant le personnel.

Lorsque les agents qui ont procédé à l’arrestation sont arrivés au détachement quelques minutes plus tard avec Romie, ils ont été accueillis par Archer et Bechard. Romie a été escortée dans le détachement et a reçu une première palpation.

Des séquences vidéo de l’intérieur du détachement de Yellowknife montrent Romie face à un mur tandis qu’Archer tient ses mains menottées derrière son dos, soulevées dans les airs pendant environ 90 secondes. Romie peut être vue debout sur la pointe des pieds dans un effort apparent pour supporter la pression de ses épaules.

Peu de temps après, l’une des menottes de Romie est retirée et ce bras est placé sur le mur au-dessus de sa tête. Romie laisse alors tomber son bras et se tourne vers Béchard, et Béchard frappe Romie à la tête.

Gend. Francessca Bechard avec son avocat, Robb Beeman (à gauche) et le Cpl. Jason Archer (à droite). Bechard et Archer ont chacun été inculpés d’un chef d’agression pour usage excessif de la force sur un prisonnier en octobre 2020. Les accusations ont été suspendues deux jours après le début du procès. (Nouvelles de Radio-Canada)

Bechard et Archer ont été inculpés après qu’un autre officier supérieur eut déposé une plainte au sujet de l’incident.

L’officier responsable du détachement a demandé une enquête criminelle, qui a été menée par la GRC de Maskwacis en Alberta.

L’enquête a ensuite été envoyée au bureau de la Couronne pour évaluation, selon un communiqué de presse de la GRC, et la Couronne a recommandé que des accusations de voies de fait soient portées contre les deux agents.

“Choqué” par l’usage de la force

Lors du procès en mai, les deux officiers qui ont initialement arrêté Romie et été témoins de l’altercation – Const. Robert Gossmann et Const. Nicholas Alpaugh – a témoigné qu’ils étaient “choqués” par l’usage de la force. Ni l’un ni l’autre n’ont dit qu’ils considéraient Romie comme une menace.

L’ancien solliciteur général de la Colombie-Britannique, Kash Heed, a déclaré que c’était aussi ainsi qu’il percevait l’interaction.

Heed, qui a également été chef de la police de West Vancouver au cours de sa carrière policière de 32 ans, a déclaré que même si les techniques utilisées par Bechard et Archer sur Romie sont enseignées par les services de police, dans cette situation, elles étaient inutiles.

“Il n’était pas nécessaire de contrôler immédiatement un prisonnier en état d’ébriété menotté”, a déclaré Heed à CBC News. “Il y avait quatre policiers masculins bien corsés dans les environs.”

Kash Heed dans une photo d’archive de 2021. L’ancien solliciteur général de la Colombie-Britannique a déclaré que même si les techniques utilisées par Bechard et Archer sur Romie sont enseignées par les services de police, dans cette situation, elles étaient inutiles. (Radio-Canada)

Heed a déclaré que les agents qui s’occupent des prisonniers peuvent être “affirmatifs” mais pas “agressifs”.

“Quand vous regardez l’ensemble de l’incident, la totalité de la nécessité de contrôler cette personne et la force qui a été utilisée, à mon avis, n’étaient pas nécessaires.”

Heed a souligné en particulier la façon dont Archer tenait les bras menottés de Romie au-dessus de ses omoplates comme particulièrement inutile.

“Pour ma part, je suis très inflexible et si vous preniez mes bras à cette longueur, vous arracheriez probablement ma clavicule ou mes épaules là-bas”, a-t-il déclaré.

Réponse appropriée à un détenu « agressif »

Joel Johnston, un vétéran de la police de 28 ans et ancien coordonnateur du recours à la force pour le service de police de Vancouver et la province de la Colombie-Britannique, a vu les choses différemment.

Il a déclaré que les deux officiers avaient fait exactement ce qui était nécessaire pour prendre le contrôle de la situation.

Johnston a été embauché par l’équipe de défense pour témoigner au procès d’Archer et Bechard.

“C’était une grande femme violente, ivre”, a déclaré Johnston à CBC par e-mail.

Dans des séquences vidéo de l’arrestation de Romie au magasin d’alcools, on peut l’entendre crier après les deux policiers. L’un d’eux a témoigné qu’après avoir été placé dans le véhicule de police, Romie a commencé à donner des coups de pied dans la porte arrière de l’intérieur si fort que le véhicule a commencé à se balancer.

Dans une vidéo enregistrée depuis l’intérieur du véhicule de police, Romie peut être entendue crier des grossièretés depuis le siège arrière. À un moment donné, elle dit qu’elle va “f–k up” les deux officiers.

À leur arrivée au détachement, Romie a refusé de sortir du véhicule et a dû être traînée dehors.

Johnston dit que lorsque Bechard a commencé à accompagner Romie dans le détachement, l’officier a été « rencontré avec du vitriol, de l’agressivité et des comportements agressifs répétés ».

“[Romie] tourné à plusieurs reprises vers le plus petit officier, et la question de l’agression était omniprésente. Lorsque les menottes ont été retirées de [Romie]elle s’est de nouveau tournée brusquement et agressivement vers la femme officier, qui a donné un seul coup de poing de puissance modérée et a dirigé sa tête loin d’elle.”

Johnston dit que la décision du procureur de finalement suspendre les accusations d’agression contre les deux officiers était la bonne.

À son avis, “ce n’était même pas un appel proche.”

Lorsque les accusations ont été suspendues, le procureur de la Couronne, Greg Lyndon, a déclaré au tribunal qu’il n’y avait pas de “perspective raisonnable de condamnation”.

Lyndon a refusé de commenter davantage.