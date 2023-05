Un tribunal philippin acquitte l’ancien ministre de la Justice des accusations de drogue après que des témoins clés ont déclaré avoir menti

MANILLE, Philippines (AP) – Une ancienne sénatrice de l’opposition philippine et ministre de la Justice a été acquittée des accusations de drogue vendredi après que des témoins clés se sont rétractés et ont déclaré avoir menti sur son implication dans le trafic de stupéfiants.

Leila de Lima, 63 ans, est cependant restée en prison, car elle a une accusation en suspens contre elle.

De Lima est détenue depuis 2017 pour des accusations de drogue qui, selon elle, ont été fabriquées par l’ancien président Rodrigo Duterte et ses responsables dans le but de museler sa critique de sa répression meurtrière contre les drogues illégales. Sa campagne a fait des milliers de morts, pour la plupart de petits suspects, et a déclenché une enquête de la Cour pénale internationale comme possible crime contre l’humanité.

Duterte, qui a insisté sur la culpabilité de de Lima, a quitté ses fonctions en juin dernier à la fin de son mandat mouvementé de six ans.

Le juge du tribunal de première instance, Abraham Alcantara, a déclaré dans sa décision que la rétractation d’un ancien haut responsable de la police avait conduit à sa décision d’acquitter de Lima.

« Sans son témoignage, le lien crucial pour établir le complot est entouré d’un doute raisonnable », a-t-il écrit, « ce qui justifie l’acquittement ».

Le témoin à charge Rafael Ragos, ancien chef du Bureau des services correctionnels, a rétracté une affirmation selon laquelle il aurait livré de l’argent des barons de la drogue à de Lima et a déclaré qu’il avait été contraint par des responsables gouvernementaux de le faire.

De Lima a déclaré par l’intermédiaire de son avocat qu’elle attendait avec impatience son acquittement complet de toutes les accusations. Elle est en détention provisoire depuis son arrestation sans aucune condamnation.

« Je n’ai aucun doute depuis le début que je serai acquitté de toutes les affaires que le régime Duterte a fabriquées contre moi sur la base des mérites et de la force de mon innocence. C’est déjà 2 cas en moins et un de plus à faire », a-t-elle déclaré dans un communiqué lu par l’avocat Boni F. Tacardon.

« Je suis bien sûr heureux qu’avec ce deuxième acquittement dans les trois affaires déposées contre moi, ma libération de plus de 6 ans de persécution se rapproche. Je suis extrêmement reconnaissante envers ceux qui sont restés là et ont prié pour moi toutes ces années », a-t-elle ajouté.

L’écrivain d’Associated Press, Patrick Quinn, a contribué depuis Bangkok.

Joeal Calupitan, Associated Press