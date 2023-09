Un tribunal peut-il forcer les gouvernements à agir contre le changement climatique ? | Climat

Un groupe de jeunes militants poursuit des dizaines de gouvernements en Europe et au-delà.

Une affaire climatique historique a débuté devant la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

De jeunes militants s’en prennent à des gouvernements puissants pour leur prétendue inaction face au changement climatique.

Les décisions de la Cour sont juridiquement contraignantes pour les pays membres.

La voie juridique semble être de plus en plus privilégiée par les militants pour demander des comptes aux dirigeants.

Et les jeunes sont de plus en plus à l’avant-garde du militantisme en faveur du changement climatique.

Une approche basée sur les droits de l’enfant pourrait-elle être la voie à suivre pour lutter contre le réchauffement climatique ?

Présentateur: Mohammed Jamjoom

Invités:

Catherine Gamper – Spécialiste de l’adaptation au changement climatique à l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Ashfaq Khalfan – Directeur de la justice climatique chez Oxfam America