Un tribunal pakistanais suspend la peine de prison d’Imran Khan — RT World News

La Haute Cour d’Islamabad a ordonné la libération sous caution de l’ancien Premier ministre, qui continue de nier les accusations de corruption portées contre lui.

L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a vu sa peine de prison suspendue après que la Haute Cour d’Islamabad (IHC) a ordonné sa libération sous caution mardi. Khan a été reconnu coupable plus tôt ce mois-ci d’avoir illégalement dissimulé et vendu des cadeaux qu’il avait acceptés au nom de l’État pendant son mandat.

La suspension de la peine de Khan a été annoncée par un collège de deux juges de l’IHC, qui a annulé une décision d’un tribunal inférieur d’emprisonner l’ancien Premier ministre pendant trois ans, puis a ordonné la libération immédiate de Khan.

Khan continue cependant de faire face à des dizaines d’autres accusations, ce qui signifie qu’il pourrait être de nouveau arrêté dès qu’il sera libéré de la prison à sécurité maximale d’Attock où il est actuellement détenu.

Son porte-parole, Raoof Hasan, a déclaré à Al Jazeera que Khan n’aurait pas dû être condamné en premier lieu, qualifiant les accusations portées contre lui de « « fausse affaire sans aucune substance. »

« Nous espérons seulement qu’il ne sera pas de nouveau arrêté dans l’une des plus de 180 affaires frivoles ou frauduleuses qui ont malheureusement été enregistrées contre lui », Hasan a déclaré au média, notant que dans neuf cas en particulier, Khan s’est vu refuser la libération sous caution parce qu’il ne pouvait pas comparaître devant le tribunal car il était déjà en prison.

Pour contrer la possibilité d’une nouvelle arrestation, Hasan a déclaré que l’équipe juridique de Khan avait soumis une requête pour une « caution générale » qui ferait « veiller à ce qu’il ne soit pas de nouveau arrêté dans d’autres cas après la suspension de sa peine actuelle. » Une audience sur la question de la caution globale devrait avoir lieu mercredi, selon Al Jazeera.

L’avocat Mirza Moiz Baig a expliqué à Al Jazeera que « Il est important de rappeler que seule la peine a été suspendue, et non la condamnation elle-même » et que, malgré la suspension, Khan reste exclu de la politique électorale pendant encore cinq ans et ne pourra pas se présenter aux prochaines élections.

Après avoir perdu un vote de censure en avril, Khan, qui a aujourd’hui 70 ans, a nié à plusieurs reprises tout acte répréhensible et a insisté sur le fait que les accusations portées contre lui étaient politiquement motivées. Un rapport de The Intercept publié plus tôt ce mois-ci suggérait également que le Département d’État américain avait fait pression sur le Pakistan pour qu’il évince Khan à cause de son mandat. « position agressivement neutre » sur l’Ukraine.