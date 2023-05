Un tribunal pakistanais ordonne la libération sous caution de l’ancien Premier ministre Imran Khan

Un tribunal de grande instance d’Islamabad a accordé vendredi à l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan une protection contre l’arrestation dans une affaire de corruption et a ordonné sa libération sous caution.

La décision est intervenue alors que le gouvernement et les légions de partisans de Khan étaient nerveux après des jours de violents affrontements déclenchés par son arrestation plus tôt cette semaine. Le gouvernement a juré qu’il trouverait un moyen de ramener Khan en détention, une décision qui provoquerait probablement une résurgence d’émeutes et d’attaques de foule.

La décision de vendredi de la Haute Cour d’Islamabad a accordé à Khan une protection contre l’arrestation dans l’une des nombreuses affaires de corruption à son encontre pendant une période de deux semaines, une forme de caution provisoire qui est généralement renouvelée dans le système judiciaire pakistanais.

REGARDER | Pourquoi l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a-t-il été arrêté ? Pourquoi l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a-t-il été arrêté ? | À propos de ça

Khan, cependant, est resté au tribunal après la décision, car ses avocats ont demandé aux juges une protection similaire dans un certain nombre d’autres accusations de corruption, essayant de fermer une voie légale au gouvernement pour l’arrêter à nouveau.

L’avocat en chef de Khan, Babar Awan, a salué la décision et a déclaré que Khan était désormais « un homme libre ».

Peu de temps après, le tribunal a déclaré que Khan ne pouvait pas être arrêté pour le moment dans d’autres affaires de corruption en cours contre lui. L’ancien premier ministre devait quitter le tribunal sous peu.

La violence a éclaté après l’arrestation

Le gouvernement soutient que la libération de Khan récompense et encourage la violence populaire. Après son arrestation mardi, ses partisans ont attaqué des installations militaires, incendié des véhicules et des ambulances et pillé des magasins généraux dans diverses régions du pays. Le gouvernement a répondu par une répression, arrêtant près de 3 000 personnes. La violence a fait au moins 10 morts parmi les partisans de Khan. Des dizaines de manifestants et plus de 200 policiers ont été blessés.

L’arrestation de mardi a été une décision surprenante et controversée: des agents du Bureau national de la responsabilité ont fait irruption dans la Haute Cour d’Islamabad où Khan assistait à une audience sur d’autres chefs d’accusation – le même tribunal où il a comparu vendredi – et l’ont traîné, le mettant dans un véhicule blindé. véhicule.

REGARDER | L’arrestation de Khan conduit à des affrontements : Affrontements au Pakistan suite à l’arrestation de l’ancien Premier ministre Imran Khan

Jeudi, la Cour suprême du Pakistan a jugé cette arrestation illégale, mais a demandé à la Haute Cour d’Islamabad, une juridiction inférieure, de reconsidérer sa décision initiale de maintenir l’arrestation.

Khan, une ancienne star du cricket devenue politicienne islamiste, a été démis de ses fonctions de Premier ministre l’année dernière par un vote de censure au Parlement et dirige désormais l’opposition. Il fait face à plus de 100 affaires judiciaires, la plupart impliquant des allégations selon lesquelles il aurait incité à la violence et menacé des policiers et des représentants du gouvernement.

Il fait également face à au moins trois cas de corruption, y compris des accusations du National Accountability Bureau selon lesquelles il aurait accepté des millions de dollars de biens en échange de prestations à un magnat de l’immobilier. Une nouvelle accusation de terrorisme a été déposée contre lui jeudi pour avoir prétendument incité ses partisans à la violence après son arrestation.

Suite à l’ordonnance de libération de la Cour suprême jeudi, Khan a passé la nuit dans une maison d’hôtes du gouvernement à Islamabad, où il a rencontré des membres de sa famille et des amis.

Le président pakistanais, Arif Alvi, l’a également rencontré. Alvi a tenté de désamorcer les tensions entre Khan et le gouvernement du Premier ministre Shahbaz Sharif pour éviter une escalade.