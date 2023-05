Un tribunal pakistanais libère l’ancien Premier ministre Imran Khan

ISLAMABAD (AP) – L’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan a quitté vendredi la haute cour d’Islamabad après avoir obtenu une large protection contre l’arrestation dans plusieurs affaires judiciaires à son encontre. La décision a porté un coup au gouvernement dans une impasse qui a déclenché des jours d’émeutes chez les partisans de Khan et soulevé le spectre de troubles généralisés dans le pays.

Après que le tribunal lui ait accordé une libération sous caution, Khan a passé des heures de plus dans le bâtiment, alors que lui et son équipe juridique étaient enfermés dans des négociations apparentes sur sa sortie du site.

Alors qu’il se dirigeait vers son domicile dans la ville orientale de Lahore, Khan a diffusé une déclaration vidéo depuis son véhicule disant que la police d’Islamabad avait tenté de le garder dans le palais de justice par différentes tactiques et que les autorités ne l’avaient autorisé à voyager que lorsqu’il avait menacé de le dire. public, il y était détenu contre son gré.

Il est arrivé chez lui aux petites heures du samedi matin et a été accueilli par des milliers de supporters, qui ont dansé, distribué des bonbons, déclenché des feux d’artifice et couvert sa voiture de pétales de rose pour célébrer sa libération.

La sécurité était extrêmement stricte autour du tribunal avant le départ de Khan, les autorités ayant exprimé des inquiétudes pour la sécurité de l’ancien chef. Dans la soirée, des coups de feu ont été entendus dans le secteur du palais de justice. La police enquêtait sur qui avait ouvert le feu, a déclaré le ministre de l’Intérieur. Des affrontements entre ses partisans et la police ont périodiquement éclaté à l’extérieur du bâtiment.

La longue liste d’environ 100 affaires judiciaires, pour des accusations allant de l’incitation à la violence à la corruption, tient toujours contre Khan. Mais l’agitation de la semaine a illustré le danger d’agir contre lui. Après son arrestation brutale mardi, des manifestations à grande échelle ont éclaté, se transformant en affrontements avec la police et des attaques de foule contre des bâtiments gouvernementaux et même des installations militaires.

La décision du tribunal a été une victoire pour Khan et a évité toute nouvelle arrestation pour le moment. La Haute Cour d’Islamabad lui a accordé une protection pendant deux semaines pour une accusation de corruption et une protection jusqu’à lundi pour une foule d’autres accusations dans le cadre d’une mesure appelée « sous caution anticipée ». Les protections dans chaque cas peuvent être étendues, mais il n’était pas immédiatement clair si cela signifiait une nouvelle audience lundi.

Le charismatique Khan de 70 ans, une ancienne star du cricket devenue homme politique islamiste, bénéficie d’un large soutien autour du Pakistan, se présentant comme un étranger victime de l’armée et des dynasties politiques qui ont longtemps dirigé le Pakistan. Les opposants, quant à eux, le qualifient de démagogue corrompu poussant ses partisans à la violence. Il a été démis de ses fonctions de Premier ministre en avril de l’année dernière lors d’un vote de défiance du Parlement.

Le ministre de l’Intérieur Rana Sanaullah Khan, qui n’est pas lié à l’ancien Premier ministre, a déclaré à la télévision indépendante GEO que le gouvernement respecterait l’ordonnance du tribunal. Il a dit qu’il ne pouvait pas dire si une autre tentative serait faite pour arrêter Khan dans les prochains jours, mais a déclaré que toutes les personnes impliquées dans la violence ne seraient « pas épargnées » par les poursuites.

Lorsque des journalistes dans le bâtiment du tribunal lui ont demandé s’il pouvait être arrêté malgré les décisions, Khan a répondu: « Alors, qui contrôlera mon peuple si je suis arrêté? » Il a dit n’avoir été au courant des violences qui ont suivi son arrestation que jeudi.

Les larges décisions de vendredi étaient inhabituelles, alimentant les plaintes du gouvernement selon lesquelles le pouvoir judiciaire était biaisé en faveur de l’ancien Premier ministre.

« Il s’agit d’activisme judiciaire et de politisation du pouvoir judiciaire », a déclaré l’expert juridique Arfan Qadir à l’Associated Press, qualifiant ces décisions de sans précédent. « De telles décisions continueront d’être prises jusqu’à ce que la suprématie du Parlement soit assurée. »

L’impasse menace d’ouvrir une veine plus profonde de troubles dans un pays qui a connu de multiples prises de contrôle militaires et des épisodes de violence. Les troubles ont fait écho à ce qui a suivi l’assassinat en 2007 de l’ancien Premier ministre Benazir Bhutto lors d’un rassemblement électoral. Ses partisans de l’époque, indignés par son meurtre, se sont déchaînés pendant des jours à travers le Pakistan.

On ne sait pas ce qui a motivé l’arrestation mardi de Khan, qui était libre malgré les multiples poursuites contre lui depuis qu’il a été évincé de ses fonctions.

Quelle qu’en soit la raison, c’était étonnamment brutal : des agents du National Accountability Bureau ont fait irruption dans la Haute Cour d’Islamabad où Khan assistait à une audience sur d’autres chefs d’accusation – le même tribunal où il a comparu vendredi – et l’ont traîné, le mettant dans un véhicule blindé.

La réponse de ses partisans a été rapide. Les manifestants ont affronté la police, incendié des véhicules et pillé des magasins dans diverses régions du pays. Des foules ont attaqué le quartier général de l’armée à Rawalpindi et saccagé et incendié la résidence d’un haut général à Lahore, la deuxième plus grande ville du Pakistan, ainsi que des attaques contre d’autres bâtiments militaires et gouvernementaux.

La violence a fait au moins 10 morts parmi les partisans de Khan. Des dizaines de manifestants et plus de 200 policiers ont été blessés. Le gouvernement a répondu par une répression, arrêtant près de 3 000 personnes. Lors de l’audience de vendredi, les partisans de Khan ont incendié un véhicule de police à proximité lorsque les forces de sécurité ne les ont pas laissés approcher du bâtiment.

Jeudi, la Cour suprême a jugé que l’arrestation de Khan était illégale et a demandé à la Haute Cour d’Islamabad de revoir sa propre décision antérieure autorisant l’arrestation. Entre-temps, Khan a été libéré et a passé la nuit sous la protection des forces de sécurité dans une maison de repos du gouvernement.

Fazalur Rehman, le chef des partis de la coalition au pouvoir, a déclaré que ses partisans organiseraient un sit-in lundi devant la Cour suprême. « La Cour suprême et la Haute Cour d’Islamabad ont accordé une protection à une personne corrompue », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

S’exprimant plus tôt lors d’une réunion spéciale du Cabinet vendredi, le Premier ministre Shahbaz Sharif a déclaré qu’il y avait une « véritable affaire de corruption » contre Khan, « mais le système judiciaire est devenu un mur de pierre le protégeant ».

Les diverses affaires contre Khan comprennent des allégations selon lesquelles il aurait incité à la violence et menacé des policiers et des représentants du gouvernement. Une nouvelle accusation de terrorisme a été déposée contre lui jeudi pour avoir prétendument incité ses partisans à la violence après son arrestation.

Il fait également face à au moins trois cas de corruption, y compris des accusations du National Accountability Bureau selon lesquelles il aurait accepté des millions de dollars de biens en échange de prestations à un magnat de l’immobilier.

Munir Ahmed, Associated Press