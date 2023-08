Un tribunal pakistanais demande une réponse du gouvernement à l’appel d’Imran Khan et refuse de le libérer

ISLAMABAD (AP) – Un haut tribunal pakistanais a déclaré mercredi qu’il souhaitait entendre le gouvernement avant de statuer sur l’appel de l’ancien Premier ministre Imran Khan contre son emprisonnement pour corruption.

Khan a été arrêté samedi à son domicile de Lahore et condamné à trois ans de prison pour dissimulation d’actifs. Il est détenu à la prison de haute sécurité d’Attock, dans la province orientale du Pendjab, tandis que son équipe juridique demande sa libération.

Son audience d’appel est en cours, mais la Haute Cour d’Islamabad n’a accordé à Khan aucune réparation immédiate et il reste derrière les barreaux. Le tribunal a déclaré qu’il cherchait une réponse du gouvernement et qu’il entendrait les avocats de la Commission électorale du Pakistan avant de se prononcer sur l’appel de Khan.

L’année dernière, la commission a disqualifié Khan d’exercer des fonctions publiques pendant cinq ans, l’accusant de vendre illégalement des cadeaux d’État et de dissimuler des actifs en tant que premier ministre. Khan a de nouveau été informé de sa disqualification mardi après sa condamnation.

Le tribunal a ajourné sans fixer de date pour l’audience suivante, portant un coup dur à l’équipe juridique de Khan.

Depuis son arrestation, Khan n’a rencontré qu’une seule fois l’un de ses avocats, Naeem Haider Panjutha, à la prison d’Attock. Panjutha ainsi que d’autres avocats étaient présents au nom de Khan au tribunal mercredi alors que l’ex-Premier ministre restait en prison.

Panjutha a demandé la libération de l’ancien premier ministre, affirmant que Khan n’avait violé aucune loi et que son arrestation était illégale. S’adressant aux journalistes, il a déclaré: « Nous n’avons pas été correctement entendus aujourd’hui ».

L’avocat de Khan avait également demandé lundi son transfert dans une prison où se trouvent des cellules spéciales pour les hommes politiques en cours de jugement et emprisonnés. Habituellement, les personnalités de premier plan sont détenues à la prison d’Adiyala à Rawalpindi après leur arrestation.

Khan – qui a été évincé lors d’un vote de censure en avril 2022 mais reste une figure populaire dans le pays – a nié les accusations.

Cela survient alors que le successeur de Khan, le Premier ministre Shehbaz Sharif, devrait dissoudre le parlement plus tard mercredi après la fin de son mandat.

Sharif a tenu sa dernière réunion du cabinet et a déclaré dans des commentaires télévisés qu’il avait été confronté à de multiples défis, notamment la pire crise économique du pays et des inondations dévastatrices qui ont tué 1 739 personnes et causé 30 milliards de dollars de dégâts au Pakistan en 2022.

Le Pakistan a pu négocier un plan de sauvetage de 3 milliards de dollars avec le Fonds monétaire international, évitant potentiellement au pays de ne pas rembourser sa dette.

Plus tard, Sharif s’est adressé aux législateurs de l’Assemblée nationale.

Bien que la dissolution puisse ouvrir la voie à des élections législatives à la mi-novembre, le gouvernement pourrait retarder le vote de plusieurs mois s’il décidait de redessiner les circonscriptions sur la base des récents résultats du recensement.

En vertu de la constitution pakistanaise, après la démission de Sharif et la dissolution du parlement, un gouvernement intérimaire est installé pour gérer les affaires courantes pendant 90 jours jusqu’aux prochaines élections. Jusqu’à présent, Sharif n’a pas révélé qui deviendra le Premier ministre par intérim.

Le parti au pouvoir de Sharif, la Ligue musulmane pakistanaise, devrait faire face à une rude concurrence de la part du parti de Khan – bien que Khan lui-même ne puisse pas participer à moins qu’il n’obtienne un appel et qu’il ne soit libéré de prison.

En vertu des lois pakistanaises, aucune personne condamnée n’est éligible pour diriger un parti, se présenter aux élections ou occuper une fonction publique.

Khan avait déjà été arrêté en mai pour corruption, déclenchant une vague de violentes manifestations à travers le pays. La Cour suprême du Pakistan a ordonné sa libération quelques jours plus tard, affirmant que son arrestation était illégale.

Khan, depuis son éviction, a insisté sur le fait que sa destitution du pouvoir était une conspiration de Washington, de Sharif et de l’armée pakistanaise – des accusations que tous les trois ont démenties.

Munir Ahmed, Associated Press