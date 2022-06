Un tribunal pakistanais condamne un militant lié aux attentats de Mumbai

ISLAMABAD (AP) – Le Pakistan a condamné l’un des militants liés aux attentats terroristes de 2008 à Mumbai, en Inde, à 15 ans de prison pour financement du terrorisme sans rapport avec les agressions, selon des documents judiciaires consultés par l’Associated Press lundi.

Sajid Majeed Mir, 43 ans, a été arrêté en 2020 et condamné en mai, selon les documents, mais sa détention et sa condamnation n’ont jamais été divulguées par le Pakistan. Il était recherché par le FBI dans le cadre des attentats de 2008 contre le centre financier indien qui ont tué 166 personnes, dont six Américains.

Dans le cadre de son programme Rewards for Justice, les États-Unis ont offert jusqu’à 5 millions de dollars pour des informations sur l’implication présumée de Mir dans les attaques en Inde voisine.

Les documents judiciaires n’ont fourni aucun détail sur l’implication de Mir dans le financement du terrorisme.

En novembre 2008, un groupe de 10 jeunes assaillants qui auraient quitté Karachi ont détourné un bateau de pêche indien, tué son capitaine et emmené un canot pneumatique à Mumbai. Ils ont ensuite systématiquement attaqué des hôtels haut de gamme, une gare, un hôpital et un centre communautaire juif au cours de trois jours chaotiques. Les 10 étaient membres de Lashkar-e-Taiba, un groupe militant basé au Pakistan, et les enquêteurs indiens ont déclaré plus tard que leurs actions avaient été dirigées par téléphone par des gestionnaires au Pakistan. Neuf des assaillants ont été tués par les forces indiennes. Ajmal Kasab, le seul survivant, a été arrêté, jugé puis pendu par les autorités indiennes.

Mir a été désigné terroriste par les États-Unis et inculpé en 2011. Il figurait sur la liste des dix fugitifs les plus recherchés du FBI.

Le sort de Mir n’a pas été rendu public jusqu’à ce que le journal pakistanais The Dawn rapporte ce week-end qu’il avait été discrètement arrêté à Gujranwala, une ville de la province du Pendjab. Il a déclaré que la condamnation de Mir semblait faire partie des efforts déployés par le Pakistan pour sortir de la liste grise du Groupe d’action financière.

Le groupe basé à Paris a ajouté le Pakistan à la liste en 2018. La “liste grise” est composée de pays à haut risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme mais qui se sont formellement engagés à travailler avec la task force pour apporter des changements.

Selon les documents judiciaires pakistanais consultés par l’AP, Mir était membre d’une organisation caritative créée par Hafiz Saeed, qui avait également été désigné terroriste par le ministère américain de la Justice et avait une prime de 10 millions de dollars sur sa tête.

Saeed est le fondateur du Lashkar-e-Taiba interdit, dont Mir était censé être un membre. Le groupe a été actif pendant des années dans la région himalayenne du Cachemire, qui est partagée entre le Pakistan et l’Inde mais revendiquée par les deux dans son intégralité.

En avril, Saeed a été condamné à 31 ans de prison pour financement du terrorisme mais il n’a jamais été inculpé en lien avec les attentats de Mumbai.

Mir a été condamné à 15 ans de prison le 16 mai par un tribunal de Gujranwala, selon les documents fournis à l’AP par un responsable du département antiterroriste du Pendjab. Le responsable a demandé à ne pas être identifié car il n’était pas autorisé à parler aux médias.

Le responsable a déclaré que Mir prévoyait de faire appel de la condamnation.

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat de l’Inde sur la condamnation de Mir au Pakistan.

Les relations entre le Pakistan et l’Inde ont été tendues après l’attaque contre le centre financier de l’Inde. Les puissances sud-asiatiques rivales ont mené trois guerres depuis leur indépendance de la Grande-Bretagne en 1947, dont deux au Cachemire.

L’écrivain d’Associated Press Ashok Sharma a contribué à cette histoire de New Delhi, en Inde.

Munir Ahmed et Asim Tanveer, Associated Press