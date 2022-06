Un tribunal pakistanais condamne un militant lié aux attentats de Mumbai

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

Sajid Majeed Mir, 43 ans, a été arrêté en 2020 et condamné en mai, selon les documents, mais sa détention et sa condamnation n’ont jamais été divulguées par le Pakistan. Il était recherché par le FBI dans le cadre des attentats de 2008 contre le centre financier indien qui ont tué 166 personnes, dont six Américains.

En novembre 2008, un groupe de 10 jeunes assaillants qui auraient quitté Karachi ont détourné un bateau de pêche indien, tué son capitaine et emmené un canot pneumatique à Mumbai. Ils ont ensuite systématiquement attaqué des hôtels haut de gamme, une gare, un hôpital et un centre communautaire juif au cours de trois jours chaotiques. Les 10 étaient membres de Lashkar-e-Taiba, un groupe militant basé au Pakistan, et les enquêteurs indiens ont déclaré plus tard que leurs actions avaient été dirigées par téléphone par des gestionnaires au Pakistan. Neuf des assaillants ont été tués par les forces indiennes. Ajmal Kasab, le seul survivant, a été arrêté, jugé puis pendu par les autorités indiennes.