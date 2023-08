Un tribunal pakistanais condamne l’ancien Premier ministre Imran Khan

Un tribunal pakistanais a condamné l’ancien Premier ministre Imran Khan dans une affaire de dissimulation d’avoirs samedi 5 août, ce qui pourrait le disqualifier de la politique.

C’est un nouveau coup porté à la tentative de Khan de revenir au pouvoir. Depuis son éviction du pouvoir lors d’un vote de censure au Parlement en avril 2022, Khan a été giflé par plus de 150 affaires judiciaires, dont plusieurs pour corruption, terrorisme et incitation à la violence lors de manifestations meurtrières en mai qui ont vu son les partisans attaquent les biens du gouvernement et de l’armée à travers le pays.

The Associated Press

