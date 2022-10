Un tribunal pakistanais acquitte le Premier ministre et son fils dans une affaire de blanchiment d’argent

Sharif et son fils Hamza, l’ancien ministre en chef de la province du Pendjab, ont été inculpés sous l’administration de l’ancien Premier ministre Imran Khan. Ils étaient accusés d’avoir blanchi des millions de dollars en roupies.

LAHORE, Pakistan – Un tribunal pakistanais a acquitté mercredi le Premier ministre Shahbaz Sharif et son fils des accusations de corruption et de blanchiment d’argent déposées en 2020, a déclaré un avocat de la défense.

L’affaire devant le tribunal spécial de Lahore était “totalement sans fondement et politiquement motivée”, a déclaré l’avocat de Sharif, Amjad Pervez.

L’Agence fédérale d’enquête de Lahore a déposé des accusations de corruption et de blanchiment d’argent contre Sharif et ses deux fils, Hamza et Suleman, en novembre 2020.