Un tribunal pakistanais acquitte le Premier ministre et son fils dans une affaire de blanchiment d’argent

LAHORE, Pakistan (AP) – Un tribunal pakistanais a acquitté mercredi le Premier ministre Shahbaz Sharif et son fils des accusations de corruption et de blanchiment d’argent déposées en 2020, a déclaré un avocat de la défense.

Sharif et son fils Hamza, l’ancien ministre en chef de la province du Pendjab, ont été inculpés sous l’administration de l’ancien Premier ministre Imran Khan. Ils étaient accusés d’avoir blanchi des millions de dollars en roupies.

L’affaire devant le tribunal spécial de Lahore était “totalement sans fondement et politiquement motivée”, a déclaré l’avocat de Sharif, Amjad Pervez.

Le procureur n’était pas disponible dans l’immédiat pour commenter.

L’Agence fédérale d’enquête de Lahore a déposé des accusations de corruption et de blanchiment d’argent contre Sharif et ses deux fils, Hamza et Suleman, en novembre 2020.

Suleman n’a pas été jugé depuis son déménagement à Londres après le dépôt des accusations. La FIA a accusé les trois hommes d’avoir blanchi 16,3 milliards de roupies (près de 200 millions de dollars) entre 2008 et 2018.

Au Pakistan, les membres des gouvernements successifs ont ciblé les opposants politiques en engageant des poursuites judiciaires contre eux, apparemment pour les maintenir empêtrés dans les procédures judiciaires et éloignés de l’arène politique.

Sharif, le frère de l’ancien Premier ministre en disgrâce Nawaz Sharif, a été élu Premier ministre par le parlement pakistanais plus tôt cette année, après une semaine de troubles politiques qui ont conduit à l’éviction de Khan.

The Associated Press