Dans ce qu’on a appelé un «jugement historique», quatre femmes victimes d’agression sexuelle dans les violences qui ont suivi l’élection controversée de 2007 au Kenya devraient recevoir une compensation.

Le juge a jugé que l’État avait violé leurs droits en omettant d’enquêter sur leurs affaires.

Le gouvernement a été condamné à payer 36 000 $ (27 000 £) à chacun.

Cela pourrait être un précédent pour des centaines d’autres qui ont été maltraités à la suite des élections, selon des militants.

Plus de 1 000 personnes sont mortes et 500 000 ont fui leurs foyers dans les violences interethniques qui ont débuté fin décembre 2007.

Bien que certaines affaires aient été portées devant la Cour pénale internationale, il y a eu très peu de poursuites liées aux troubles.

Les victimes impliquées dans la décision de jeudi ont été soutenues par une coalition d’ONG dans une affaire qui a été portée pour la première fois devant la Haute Cour du Kenya en 2013.

Médecins pour les droits de l’homme, l’un des groupes impliqués dans cette affaire, espérait «garantir la justice pour les survivants».

Il a déclaré que cette décision était la «première fois au Kenya que la violence sexuelle post-électorale était légitimement reconnue».

Trois des quatre personnes à indemniser ont été agressées par des membres des forces de sécurité et, par conséquent, leurs droits à la vie et à la sécurité ont été violés par l’État lui-même, a déclaré le juge Weldon Korir.

La quatrième femme a été attaquée par un citoyen ordinaire, mais le juge a jugé que l’État avait violé ses droits lorsque la police n’avait pas enquêté sur sa plainte.

‘Journée historique’

Il y avait quatre autres personnes impliquées dans l’affaire, mais le juge Korir a déclaré que, comme ils n’avaient pas signalé leur cas à la police, l’État ne pouvait pas être jugé responsable.

«C’est un jour historique pour les survivants de la violence sexuelle endémique perpétrée à la suite des élections de 2007, qui attendent depuis trop longtemps la reddition de comptes», a déclaré Naitore Nyamu, chef du bureau kenyan des médecins pour les droits de l’homme.

L’histoire continue

« La décision de la Cour aura un large retentissement pour la prévention, l’enquête et la poursuite des violences sexuelles et sexistes au Kenya et dans le monde. »

La violence a éclaté après que le président de l’époque, Mwai Kibaki, ait été déclaré vainqueur des élections de 2007. Son principal rival Raila Odinga a déclaré que le scrutin était truqué.

Le président actuel Uhuru Kenyatta – qui a soutenu M. Kibaki – et son adjoint William Ruto – qui a soutenu M. Odinga – ont été inculpés par la Cour pénale internationale de crimes contre l’humanité après avoir été accusés d’avoir alimenté la violence.

Tous deux ont nié les accusations, qui ont ensuite été abandonnées.