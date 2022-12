Un tribunal ordonne à Qatar Airways de payer la psychothérapie d’un mannequin grande taille pour cette raison

Un tribunal a ordonné à Qatar Airways de payer une psychothérapie pour un mannequin grande taille du Brésil, après qu’ils auraient refusé son embarquement dans l’avion parce qu’elle était trop grosse, a rapporté le New York Post. L’influenceuse Juliana Nehme a accusé la compagnie aérienne de la discriminer en raison de sa taille. La femme de 38 ans a partagé une publication sur Instagram, où elle a déclaré qu’elle n’avait pas été autorisée à embarquer sur son vol de Beyrouth à Doha le 22 novembre, prétendument en raison de son poids.

Juliana était en vacances au Liban avec sa famille et était arrivée dans le pays via Air France sans aucun problème. Mais lorsqu’elle est revenue au Brésil via Doha, Juliana a déclaré qu’un membre du personnel lui avait dit qu’elle devrait acheter un siège en première classe si elle voulait embarquer sur le vol. Cela signifiait également que sa connexion avec Sao Paulo, où elle vit, lui manquerait.

Elle a également mentionné que la compagnie aérienne n’avait pas proposé de lui rembourser les 1 000 $ (environ 82 000 roupies) qu’elle avait payés pour le billet. Au lieu de cela, Qatar Airways lui a demandé d’acheter le billet en classe affaires pour 3 000 $ (environ Rs 2,47 lakh), afin qu’elle puisse s’installer dans les sièges plus grands de la section.

L’influenceur a tenté de convaincre la compagnie aérienne de la laisser monter à bord du vol, mais ils lui ont demandé d’acheter le siège exécutif pendant qu’ils permettaient à sa mère, sa sœur et son neveu de monter à bord du vol. Finalement, Juliana a fini par rester au Liban avec sa mère, tandis que sa sœur et son neveu sont rentrés chez eux.

Le 20 décembre, un tribunal de Sao Paulo s’est prononcé contre Qatar Airways et a demandé de payer la psychothérapie de Juliana par un professionnel de confiance, afin qu’elle puisse accepter la détresse causée par l’incident. La juge Renata Martins de Carvalho a déclaré que l’octroi d’une aide d’urgence est une mesure raisonnable et proportionnée pour s’assurer que Juliana surmonte l’événement stressant et traumatisant.

Le traitement consiste en des séances de thérapie hebdomadaires d’une valeur de 78 dollars (6 443 Rs) pendant au moins un an et un total de 3 718 $ (environ Rs 30 Lakh) à déposer sur le compte bancaire.

Juliana et sa mère sont rentrées chez elles par un autre vol, sans payer un sou après avoir parlé avec l’ambassadeur du Brésil.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici