Un tribunal nigérian maintient des dizaines de personnes en prison après une perquisition sur un prétendu mariage gay

Plus de 60 personnes sont en prison au Nigeria en lien avec un prétendu mariage homosexuel la semaine dernière, qui est illégal dans le pays, ont annoncé lundi la police et leur avocat.

Le tribunal a fait droit à une demande de détention provisoire de la police à l’issue d’une audience lundi dans la ville méridionale de Warri, dans l’État du Delta, où les suspects ont été arrêtés le 28 août suite à une dénonciation.

« Les suspects ont été traduits en justice aujourd’hui et le juge a décidé qu’ils seraient maintenus en détention provisoire pour deux semaines », a déclaré la police de l’État du Delta dans un communiqué. Elle n’a pas précisé combien de personnes avaient été placées en détention provisoire, mais la police a déclaré la semaine dernière que 67 personnes avaient été arrêtées.

L’avocat de la défense Ochuko Ohimor, qui représente 60 suspects, a déclaré que même si la prochaine audience aura lieu le 18 septembre, il s’efforce d’obtenir une libération sous caution pour les suspects.

Il a estimé le nombre total de personnes placées en détention provisoire à 69, ajoutant qu’elles faisaient face à des accusations liées à des allégations selon lesquelles elles auraient célébré un mariage gay.

« Tout ce que nous faisons maintenant, c’est présenter des demandes de libération sous caution en leur nom… si cela s’avère justifié, cela sera possible. [the court] peut les admettre en liberté sous caution. La demande de libération sous caution peut être déposée avant l’expiration de la détention provisoire de 14 jours », a-t-il déclaré.

Une loi générale ciblant les personnes LGBTQ

Le Nigéria Loi sur le mariage homosexuel (interdiction) en 2013 a rendu illégal le mariage des personnes de même sexe, mais il restreint également l’affichage public des relations homosexuelles, punissant toute personne qui contracte un mariage ou une union civile entre personnes de même sexe de 14 ans de prison et d’une peine de 10 ans pour toute personne qui facilite ou participe à un tel syndicat.

Mais la portée de la loi nigériane va bien au-delà de sa formulation très spécifique, a-t-il déclaré, expliquant qu’elle a un « effet étouffant » sur les organisations LGBTQ et les activités individuelles, Graeme Reid, directeur du programme pour les droits LGBT à Human Rights, basé à New York. Watch, a déclaré dans une entrevue avec CBC News le 28 août.

« Il y a eu des arrestations dans le passé, mais celle-ci semble être l’une des arrestations les plus importantes en vertu de la loi », a-t-il déclaré.

Le bureau d’Amnesty International au Nigeria a condamné les arrestations de la semaine dernière et a appelé à « la fin immédiate de cette chasse aux sorcières ».

« Dans une société où la corruption est endémique, cela [same-sex] « La loi interdisant les relations homosexuelles est de plus en plus utilisée à des fins de harcèlement, d’extorsion et de chantage », a déclaré la semaine dernière Isa Sanusi, directeur de l’organisation au Nigeria, à l’Associated Press.

Le Nigeria est l’un des 32 pays d’Afrique qui criminalisent l’homosexualité, y compris l’Ouganda, qui peut imposer la peine de mort dans certains cas en vertu de sa loi anti-homosexualité récemment promulguée.

REGARDER | L’Ouganda adopte l’une des lois anti-homosexualité les plus strictes de la planète : « Punissible de mort » : la nouvelle loi anti-gay violente en Ouganda | À propos de ça L’Ouganda a adopté l’une des lois anti-homosexualité les plus strictes de la planète. Andrew Chang examine comment cette loi a été créée et comment la communauté internationale réagit.

Bien que la législation du gouvernement nigérian n’impose pas la peine de mort pour homosexualité, des personnes ont été condamnées à mort par les tribunaux de la charia dans les États à majorité musulmane du nord du pays.

Trois hommes arrêtés dans l’État de Bauchi en juin 2022 ont été condamnés à être lapidé à mort pour s’être engagé dans l’homosexualité. Les condamnations prononcées par les tribunaux de la charia doivent être approuvées par un gouverneur de l’État, et il n’est pas clair si la sentence a été exécutée.

Affaires mondiales Canada prévient Les voyageurs LGBTQ se rendant au Nigeria doivent « examiner attentivement les risques » liés à une visite dans le pays.