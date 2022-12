Un tribunal néo-zélandais condamne les parents anti-vax d’un bébé malade

WELLINGTON, Nouvelle-Zélande (AP) – Un tribunal néo-zélandais a temporairement retiré la garde médicale d’un bébé à ses parents mercredi après avoir refusé des transfusions sanguines pour lui à moins que le sang ne provienne de donneurs non vaccinés contre le COVID-19.

La décision du tribunal en faveur des autorités sanitaires place le garçon de 4 mois sous la tutelle des autorités jusqu’à ce qu’il subisse une opération cardiaque urgente et qu’il se rétablisse. Les parents restent maîtres des décisions concernant leur garçon qui ne sont pas liées à l’opération.

La bataille juridique des parents a été adoptée par des groupes anti-vaccins, qui se sont rassemblés devant la salle d’audience cette semaine alors que des preuves étaient présentées.

Le juge de la Haute Cour Ian Gault a déclaré qu’il acceptait les affidavits d’experts de la santé qui ont déclaré que des millions de transfusions sanguines avaient été effectuées dans le monde depuis l’introduction des vaccins contre les coronavirus et que les vaccins n’avaient causé aucun effet nocif connu.

La décision créera probablement un précédent et soulagera les groupes de soins de santé qui collectent et utilisent des dons de sang.

Les parents avaient déclaré qu’ils avaient des donneurs non vaccinés prêts à donner du sang pour l’opération de leur fils, mais les autorités sanitaires ont fait valoir que de tels dons dirigés ne devraient avoir lieu que dans des circonstances exceptionnelles, comme pour les receveurs de groupes sanguins très rares.

Les autorités sanitaires ont également déclaré que les donneurs non vaccinés ne leur donneraient pas nécessairement accès à tous les produits sanguins dont ils pourraient avoir besoin pendant l’opération du garçon.

Les parents ont utilisé des arguments discrédités et des théories marginales pour tenter de montrer que les vaccins à ARNm n’étaient pas sûrs.

Le juge a déclaré que les parents du bébé étaient aimants et voulaient le meilleur pour leur fils et ont accepté qu’il avait besoin d’une intervention chirurgicale. Le juge a déclaré que la relation entre les parents et les cliniciens avait souffert et qu’ils devraient essayer de l’améliorer avant et après la chirurgie et se respecter les uns les autres.

Les règles du tribunal empêchent le bébé et les parents d’être nommés. Des documents judiciaires ont identifié la mère comme sage-femme.

