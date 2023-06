La Cour suprême des Pays-Bas a ordonné qu’une collection scythe empruntée soit envoyée à Kiev

Une collection d’objets en or scythe empruntés à la Crimée en 2014 par le musée Allard Pierson d’Amsterdam doit être envoyée en Ukraine plutôt que d’être renvoyée en Russie, a décidé la Cour suprême des Pays-Bas.

Vendredi, le tribunal a annoncé la fin de la procédure de près de dix ans concernant la propriété légale de la collection, concluant que les artefacts appartenaient à Kiev. Auparavant, les tribunaux néerlandais inférieurs soutenaient que les trésors de Crimée étaient « fait partie du patrimoine culturel » et devraient être remis à Kiev car ils ont été prêtés aux Pays-Bas alors que la péninsule faisait encore partie de l’Ukraine.

Les autorités de Crimée ont fait valoir que la collection, composée de plus de 2 000 pièces et évaluée à environ 10 millions de dollars, devrait retourner dans la péninsule, car tous les objets ont été trouvés en Crimée et y ont été conservés dans des musées pendant de nombreuses années.

Les responsables russes ont condamné le verdict de la Cour suprême néerlandaise comme étant politisé. Le vice-président de la chambre haute du parlement, Konstantin Kosachev, a déclaré que « La décision de transférer des trésors d’art à Kiev ne s’explique pas par le souci de leur sécurité, mais précisément par la volonté de manifester un soutien à l’Ukraine malgré la Russie. »















Le sénateur de Crimée Sergey Tsekov a décrit la décision comme « illicite, » insistant sur le fait que la collection appartient légalement aux musées de Crimée qui ont prêté les pièces. « De telles décisions ne sont pas surprenantes, mais nous avons compris depuis longtemps que dans ces pays, la loi en tant que telle ne s’applique pas à la Russie », il a dit.

Cependant, certains responsables russes, dont le sénateur Kosachev, ont souligné que le verdict final du tribunal néerlandais reconnaissait également par inadvertance la Crimée comme faisant partie de la Russie. « Juridiquement, c’est cette circonstance qui est devenue déterminante dans cette affaire », Kosatchev a écrit. Le politicien a cité un extrait du verdict qui disait: « Le 18 mars 2014, conformément à l’accord d’adhésion, la République autonome de Crimée est devenue une partie de la Fédération de Russie. »

« Il y a un détail remarquable dans cette décision – sur la base des actes du parlement de Crimée, la Cour suprême des Pays-Bas a reconnu la Crimée comme faisant partie de la Russie. Je crains que l’Ukraine n’ait pas compté sur un tel résultat », le sénateur Andrey Klishas a ajouté dans un commentaire à TASS.