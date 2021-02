Un tribunal néerlandais rétablit le couvre-feu contre le coronavirus dans le renversement d’un ordre antérieur visant à mettre fin à la politique «  illégitime  »

Une cour d’appel néerlandaise a relancé le couvre-feu Covid-19 dans le pays quelques instants avant son entrée en vigueur, annulant une décision rendue quelques heures plus tôt ordonnant au gouvernement de lever immédiatement la mesure «illégitime».

Un comité d’appel de trois juges a accordé une injonction d’urgence à la suite d’une demande du gouvernement néerlandais mardi, acceptant d’annuler l’ordonnance antérieure d’un tribunal inférieur pour mettre fin au couvre-feu nocturne, a rapporté DW. La décision est intervenue quelques instants avant l’entrée en vigueur du couvre-feu de 21 heures, les juges programmant une audience complète sur sa légalité pour vendredi.

Les juges d’appel ont fait valoir qu’ils voulaient éviter ce qu’ils appelaient un « Effet yo-yo », faisant référence à la confusion du public quant à savoir si le couvre-feu était toujours en vigueur, ajoutant que «Dans ce cas, les intérêts de l’État pèsent plus que ceux de Virus Truth», le groupe d’activistes qui a porté la plainte initiale contre le couvre-feu devant les tribunaux – également connu sous son nom néerlandais, Viruswaarheid.

Une décision d’un juge d’un tribunal de district plus tôt mardi a estimé que la politique de couvre-feu avait dépassé les autorités légitimes du gouvernement, à savoir son utilisation de la loi sur les pouvoirs extraordinaires de l’autorité civile, qui permet à l’État de contourner le législateur pour imposer des couvre-feux dans certaines circonstances.

«Le couvre-feu est une violation profonde du droit à la liberté de mouvement et à la vie privée et limite (indirectement), entre autres, le droit à la liberté de réunion et de manifestation», le juge a conclu, ajoutant que la mesure « Doit être levé immédiatement. »

Alors que le ministère néerlandais de la Justice a indiqué qu’il réexaminait la décision après son adoption, le Premier ministre Mark Rutte a continué d’insister sur le fait que le couvre-feu serait appliqué malgré tout, exhortant les citoyens à «Continuer à respecter le couvre-feu» même si l’appel du gouvernement a échoué. Plus tard mardi soir, Rutte tweeté: «Le couvre-feu s’applique, même ce soir. Le coronavirus n’est pas encore sous contrôle. Il reste important de rester à la maison, de rencontrer le moins de monde possible et de respecter toutes les mesures, comme les couvre-feux. »

L’appel réussi a suscité une sévère réprimande de la part du fondateur de Virus Truth, Willem Engel, qui a aidé à organiser une série de manifestations contre les politiques de verrouillage aux Pays-Bas.

« Vous faites une grosse erreur, » Engel a dit aux juges d’appel. « C’est inacceptable. Vous devez vous expliquer devant un juge.

Imposé le 23 janvier et prolongé jusqu’au début de mars la semaine dernière, le couvre-feu oblige les citoyens à rester à la maison entre 21 h 00 et 4 h 30 chaque jour, à moins qu’ils ne puissent fournir une justification valable pour partir – comme une urgence médicale ou un voyage pour « indispensable » travailler – avec les contrevenants encourant des amendes.

Condamnés par des groupes comme Virus Truth comme une violation flagrante de la constitution néerlandaise et des droits humains fondamentaux, les couvre-feux ont alimenté de vives manifestations à travers les Pays-Bas. Les manifestations au cours des premiers jours du couvre-feu le mois dernier se sont transformées en violence et en émeutes, voyant des voitures incendiées, des entreprises pillées et des affrontements de rue avec la police, l’un des plus graves troubles du pays depuis des décennies.

