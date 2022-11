Un tribunal néerlandais rejette le plan visant à contrôler la population croissante de loups avec des pistolets de paintball

Un tribunal néerlandais a rejeté mercredi un plan visant à contrôler la population croissante de loups du pays en tirant sur les animaux avec des pistolets de paintball pour les éloigner des gens.

Un tribunal local a jugé que les autorités n’avaient pas justifié leur décision d’utiliser la nouvelle approche comme un moyen sûr d’apprendre aux loups à rester en dehors des zones peuplées. Il a déclaré que les autorités régionales n’avaient pas fait suffisamment de recherches sur d’autres solutions possibles.

La société de conservation de la nature Fauna Protection s’est opposée au plan, arguant qu’il s’agissait d’une approche non testée et qu’il n’était pas clair si les balles de peinture pouvaient gravement nuire aux animaux. Le groupe était content du résultat. “Le juge a choisi le loup et non les humains”, a déclaré le président de l’organisation, Harm Niesen, dans un communiqué.

Deux siècles après que les loups ont été chassés jusqu’à l’extinction aux Pays-Bas, les animaux sont officiellement revenus dans le pays en 2019 lorsqu’un couple de loups qui ont traversé la frontière depuis l’Allemagne a donné naissance à trois oursons sur le sol néerlandais.

Initialement, le retour des espèces protégées a été annoncé comme un succès, mais à mesure que la population de loups a augmenté, l’opposition à ces derniers a également augmenté. Les agriculteurs affirment que les loups ont tué des dizaines d’animaux d’élevage et plus tôt ce mois-ci, une vidéo d’un loup pourchassant un cycliste est devenue virale sur les réseaux sociaux.

La province orientale de Gueldre a émis une dérogation spéciale aux réglementations protégeant l’espèce pour permettre aux responsables du parc national de Hoge Veluwe de tirer sur les loups avec des pistolets de paintball.

Le pays abrite désormais quatre meutes de loups, avec une population totale d’environ 20, bien que certains loups allemands traversent également régulièrement la frontière.