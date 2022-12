Un tribunal néerlandais confirme l’interdiction du suicide assisté aux Pays-Bas

Un tribunal néerlandais a confirmé mercredi l’interdiction du suicide assisté aux Pays-Bas, un revers pour les militants qui ont déclaré que l’interdiction porte atteinte à leur droit de déterminer la fin de leur vie.

Le tribunal de district de La Haye a rejeté l’argument des militants selon lequel l’interdiction violait la Convention européenne des droits de l’homme.

Le “droit de décider par soi-même de sa propre fin de vie est en effet protégé” par la convention, a indiqué le tribunal dans un communiqué. “Cependant, ce droit à l’autodétermination ne va pas si loin qu’il existe aussi un droit à l’aide au suicide.”

Frits Spangenberg, président du groupe Cooperative Last Will, qui a porté l’affaire avec 29 plaignants individuels, s’est dit déçu par la décision, mais a juré de continuer à se battre. Il a dit qu’il étudierait la décision avec des avocats avant de décider de faire appel.

“Je ne suis pas surpris, mais j’espérais plus de recul”, a déclaré Spangenberg lors d’un entretien téléphonique.

Le gouvernement n’a pas réagi à la décision.

Les Pays-Bas ont été le premier pays à légaliser l’euthanasie. Une loi de 2002 autorisait les médecins à mettre fin à la vie des patients dans des conditions strictes, soit en administrant une dose mortelle de médicaments, soit en donnant au patient les médicaments à prendre.

L’aide au suicide, la pratique d’une personne qui n’est pas médecin fournissant à une personne une substance létale auto-administrée, reste illégale.

Le tribunal de La Haye a déclaré que la loi sur l’euthanasie “avait correctement pesé les différents intérêts” d'”d’une part l’intérêt social de protéger la vie et de protéger les personnes vulnérables, et d’autre part l’intérêt de ceux qui demandent le suicide assisté”.

Mais il a noté que les conditions qui doivent être remplies pour qu’un médecin pratique l’euthanasie signifient que “toutes les personnes qui considèrent que leur vie est complète ne pourront pas bénéficier d’une aide au suicide”.

Spangenberg a déclaré que la découverte “ne rend pas justice à la misère quotidienne d’un groupe croissant de personnes. C’est cruel, inhumain et lâche”.

Il a déclaré que le tribunal était “très concentré sur les options d’euthanasie, qui sont bonnes, mais tellement bureaucratiques et appliquées uniquement dans le cas de souffrances médicales désespérées avec beaucoup de cloches et de sifflets et de conditions”.

Une autre organisation, l’Association néerlandaise pour une fin de vie volontaire, a également critiqué la décision, affirmant dans un communiqué qu’elle soutenait une “situation dans laquelle le gouvernement prive ses citoyens du droit de mourir dans la dignité à leur propre discrétion”.