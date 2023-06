Un tribunal néerlandais condamne un joueur du Spartak Moscou

Il a été découvert que Quincy Promes avait poignardé son cousin lors d’un désaccord sur un collier volé

L’ancien footballeur international néerlandais du Spartak Moscou, Quincy Promes, a été condamné lundi à 18 mois de prison par un tribunal de son pays d’origine, après avoir été reconnu coupable d’avoir poignardé son cousin au genou lors d’un désaccord lors d’un événement familial en 2020.

Le capé 50 fois Promes, 31 ans, a été initialement arrêté en décembre 2020 à la suite de l’incident survenu en juillet précédent. Il a été libéré peu de temps après, alors que les procureurs ouvraient une enquête. Promes a été reconnu coupable d’agression par contumace lundi après que le tribunal néerlandais a rejeté les accusations de meurtre ou d’homicide involontaire. La peine du footballeur aurait été plus légère de six mois s’il avait exprimé des remords pour ses actes, a ajouté le tribunal.

En plus d’être condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, le tribunal a décidé que Promes devait verser des dommages et intérêts de 7 000 € (7 600 $) à la victime. L’incident, selon les rapports, découle d’un désaccord au sujet d’un collier volé.

Promes vit actuellement à Moscou et on ne sait pas s’il retournera aux Pays-Bas. Le juge à l’audience a vivement critiqué la décision de Promes de ne pas assister au procès. Le diffuseur néerlandais RTL a rapporté que l’équipe juridique du footballeur avait l’intention de faire appel du verdict. La Russie et les Pays-Bas n’ont conclu aucun accord d’extradition.

Promes fait face à un danger juridique distinct lié aux accusations portées en mai par les procureurs néerlandais pour son implication présumée dans le trafic de 1 362 kg (1,362 tonnes métriques) de cocaïne dans les ports des Pays-Bas ou de Belgique en 2020. Il nie les accusations, qui ont fait suite aux preuves de témoins et à partir de conversations téléphoniques interceptées.

Promes serait immédiatement arrêté pour trafic de drogue s’il retourne en Europe ou se rend dans un pays qui a conclu un traité d’extradition avec la Russie.

L’ancien joueur de l’Ajax et de Séville, Promes, a représenté le Spartak Moscou à plus de 200 reprises lors de deux périodes avec l’équipe de Premier League russe entre 2014 et 2018, et à partir de 2021. Le Néerlandais a été nommé joueur de l’année des fans de l’élite russe il y a cinq ans, tout en remportant le prix Golden Boot de la ligue.

Il a également remporté le titre de Premier League russe, ainsi que la Super Coupe de Russie, lors de son séjour à Moscou. Sa carrière de footballeur international s’est terminée fin 2021 après qu’il a été confirmé qu’il ferait face à des accusations pour avoir poignardé un membre de sa famille.