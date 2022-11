Un tribunal néerlandais condamne 3 personnes pour meurtre pour la destruction du vol MH17 en 2014 en Ukraine

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a salué « l’importante décision de justice », mais dans un message posté sur Twitter a déclaré que les cerveaux derrière l’attaque doivent également être jugés, “car le sentiment d’impunité conduit à de nouveaux crimes”.

Au cours du procès, les procureurs ont présenté de nombreuses preuves contre les accusés et ont pris la décision inhabituelle de publier certaines d’entre elles en ligne. Ils se sont appuyés sur une enquête internationale dirigée par les Pays-Bas qui a rassemblé des fragments de missiles, des interceptions de téléphones portables et des témoignages pour établir que le système de missiles sol-air Buk utilisé pour abattre l’avion avait été transporté par camion depuis la Russie à la demande des séparatistes et renvoyé. la même nuit.

Jeudi, le tribunal a déclaré qu’il y avait “des preuves très convaincantes” que le missile Buk avait été délibérément tiré depuis un champ agricole près de Pervomaiskyi, une ville de l’est de l’Ukraine. Même si les forces séparatistes avaient eu l’intention d’abattre un avion militaire ukrainien et non un avion de ligne, a déclaré le tribunal, la frappe était néanmoins préméditée et constituait un crime.

L’accusation a également produit des enregistrements de conversations des 16 et 17 juillet 2014, au cours desquelles les suspects auraient discuté de la nécessité d’un Buk et déterminé l’endroit où le lancer. Les conversations ont capturé l’enthousiasme initial des suspects face à la grève et comment cela a changé lorsqu’ils ont réalisé qu’ils avaient abattu un vol de passagers.

L’attentat contre le MH17 s’est produit dans un contexte de violents combats entre les séparatistes et l’armée ukrainienne après un soulèvement qui a renversé le président du pays aligné sur la Russie en février. Des avions de combat ukrainiens opéraient dans la région.

L’accident a dispersé des corps et des débris dans des champs de blé et de tournesols, dans des scènes à la fois poignantes et poignantes. De nombreuses victimes étaient encore attachées à leur siège et gisaient ici et là un livre d’images ou un jouet appartenant à certains des 98 enfants à bord. La plupart des victimes étaient néerlandaises, mais le vol transportait également des passagers d’Australie, de Grande-Bretagne, de Malaisie et de plusieurs autres pays.