Un tribunal néerlandais condamne 3 personnes pour meurtre et conclut qu’un missile russe a abattu un avion de Malaysia Airlines

Un tribunal néerlandais a déclaré jeudi que le vol MH17 de Malaysia Airlines avait été abattu en 2014 par un missile de fabrication russe tiré depuis un champ dans l’est de l’Ukraine, et a condamné trois suspects de meurtre pour leur rôle dans l’incident meurtrier.

Le vol de passagers MH17 a été abattu au-dessus de l’est de l’Ukraine le 17 juillet 2014, tuant les 298 passagers et membres d’équipage. Andrei Anghel, un Canadien de 24 ans d’Ajax, en Ontario, faisait partie des personnes tuées.

À l’époque, la région était le théâtre de combats entre les séparatistes pro-russes et les forces ukrainiennes, précurseur du conflit de cette année. La Russie a envahi l’Ukraine en février et prétend avoir annexé la province de Donetsk, où l’épave de l’avion et les restes des victimes étaient autrefois éparpillés dans les champs de maïs.

“Seule la peine la plus sévère est appropriée pour riposter à ce que les suspects ont fait, qui a causé tant de souffrances à tant de victimes et à tant de proches survivants”, a déclaré le juge président Hendrik Steenhuis, lisant un résumé de la décision.

Les familles des victimes pleuraient et essuyaient leurs larmes dans la salle d’audience pendant que Steenhuis lisait le verdict.

Steenhuis a déclaré que les hommes ne bénéficiaient d’aucune immunité de poursuites, car ils n’étaient pas membres des forces armées russes.

“Il n’y a aucun doute raisonnable” que le MH17 a été abattu par un système de missile BUK, a déclaré Steenhuis.

Les suspects reconnus coupables par contumace étaient les Russes Igor Girkin et Sergey Dubinskiy, tous deux anciens officiers du renseignement, et l’Ukrainien Leonid Kharchenko, un dirigeant séparatiste ukrainien.

Le procès pour meurtre du vol MH17 entend les familles des victimes Les familles des victimes ont témoigné jeudi au procès pour meurtre de quatre hommes accusés d'avoir joué un rôle clé dans les forces séparatistes soutenues par la Russie, qui sont accusées d'avoir tiré le missile qui a abattu le vol MH17 de Malaysian Airlines au-dessus de l'est de l'Ukraine.

Ils sont accusés d’avoir arrangé et transporté le système de missile BUK, mais pas de l’avoir personnellement tiré.

Tous risquent des peines pouvant aller jusqu’à la prison à vie.

Oleg Pulatov, également ancien officier du renseignement russe, a été acquitté.

La Russie s’abstient de tout commentaire immédiat

Les représentants des victimes ont déclaré que la décision serait une étape importante, bien que les suspects restent en fuite. On pense qu’ils se trouvent tous en Russie, qui ne les extradera pas.

Le président ukrainien a salué la décision, mais a déclaré que “ceux qui ont ordonné” l’attaque doivent maintenant être jugés.

“La punition pour toutes les atrocités russes – présentes et passées – sera inévitable”, a écrit le président Volodymyr Zelensky sur Twitter.

Moscou nie toute implication ou responsabilité dans la destruction du MH17 et, en 2014, a également nié toute présence en Ukraine. Lors d’un briefing jeudi à Moscou, le porte-parole adjoint du ministère des Affaires étrangères, Ivan Nechaev, a déclaré aux journalistes que le gouvernement examinerait les conclusions du tribunal.

“Nous allons étudier cette décision car dans tous ces dossiers, chaque nuance compte”, a-t-il déclaré.

Le juge président Hendrik Steenhuis, à gauche, et son collègue Dagmar Koster siègent jeudi dans la salle d’audience de Badhoevedorp, aux Pays-Bas. (Piroschka van de Wouw/Reuters)

Les quatre hommes ont été accusés d’avoir abattu un avion et de meurtre lors d’un procès tenu selon la loi néerlandaise. Ils pourraient également être reconnus coupables d’homicide involontaire coupable si les juges du tribunal de district de La Haye concluaient que l’acte n’était pas prémédité.

Les interceptions d’appels téléphoniques qui constituaient un élément clé des preuves contre les hommes suggéraient qu’ils pensaient qu’ils visaient un avion de chasse ukrainien.

Parmi les suspects, seul Pulatov a plaidé non coupable, par l’intermédiaire d’avocats qu’il a engagés pour le représenter. Les autres ont été jugés par contumace et aucun n’a assisté au procès.

Les victimes du MH17, qui était en route d’Amsterdam vers Kuala Lumpur, venaient de 10 pays différents. Plus de la moitié étaient hollandais.

L’enquête a été menée par les Pays-Bas, avec la participation de l’Ukraine, de la Malaisie, de l’Australie et de la Belgique.