Un tribunal militaire israélien condamne 3 soldats à la prison pour avoir abusé d’un Palestinien

Trois soldats ont été condamnés à la prison pour avoir abusé d’un Palestinien et fait obstruction à une enquête en cachant les détails de l’incident à leurs commandants.

Deux soldats ont été reconnus coupables d’abus, le troisième a également été reconnu coupable d’avoir mis en danger la vie et la santé de l’homme et le quatrième soldat impliqué est toujours en attente de jugement.

Des groupes de défense des droits de l’homme ont accusé l’armée israélienne de punir rarement les soldats pour des infractions contre les Palestiniens dans le passé.

Un tribunal militaire israélien a condamné trois soldats à des peines de prison pour avoir abusé d’un Palestinien et fait obstruction à une enquête sur l’incident, a annoncé mercredi l’armée, dans une peine rare contre les forces armées.

Deux soldats ont été reconnus coupables d’abus et un troisième a également été reconnu coupable d’outrage à son autorité et de mise en danger de la vie ou de la santé de l’homme, a indiqué l’armée. Les enquêteurs de la police militaire ont signifié l’acte d’accusation après l’arrestation des hommes le mois dernier.

Les actes d’accusation indiquent que les trois soldats, ainsi qu’un quatrième, ont emmené le Palestinien dans une jeep militaire et l’ont conduit vers un « lieu éloigné » non identifié. Pendant le trajet et après, « la violence a été utilisée contre la victime » et il a été laissé dans un endroit éloigné, selon le communiqué.

Les soldats, dont l’identité n’a pas été divulguée, ont ensuite « caché les détails de l’incident à leurs commandants dans le but d’empêcher (les responsables militaires) d’ouvrir une enquête et ont coordonné leurs versions concernant les détails de l’incident », indique le communiqué.

Les soldats ont conclu des accords de plaidoyer. Le tribunal a condamné les deux militaires reconnus coupables d’abus à 60 jours de prison, à une peine avec sursis et à une rétrogradation. Le troisième militaire, reconnu coupable d’outrage à l’autorité et de mise en danger de la vie ou de la santé, a été condamné à 40 jours de prison, à une peine de prison avec sursis et à une rétrogradation.

Le quatrième militaire, mis en examen pour voies de fait, violences avec circonstances aggravantes, menaces et délits complémentaires, est toujours en attente de jugement.

Le tribunal militaire a interdit l’identité des soldats, selon le communiqué.

Les groupes de défense des droits de l’homme accusent l’armée israélienne de punir rarement les soldats pour des délits contre les Palestiniens.

Entre 2017 et 2021, l’armée israélienne a reçu 1 260 cas d’infractions présumées de soldats israéliens contre des Palestiniens, dont 409 cas impliquant le meurtre de Palestiniens, selon des données militaires obtenues par le groupe Yesh Din et publiées en décembre après une demande d’accès à l’information.

L’armée israélienne a ouvert 248 enquêtes criminelles sur des cas d’inconduite possible en réponse à ces plaintes – seulement 21,4 % du total, a déclaré Yesh Din. Seules 11 enquêtes au cours de cette période de cinq ans ont abouti à des actes d’accusation.

L’armée israélienne a soutenu qu’il y avait eu plus d’accusations portées contre des soldats que Yesh Din n’avait rapporté, avec un total de 31 inculpations déposées au cours de la période de cinq ans pour des infractions impliquant également l’utilisation d’armes, des dommages matériels et des violences contre les Palestiniens.