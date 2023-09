Un tribunal malaisien rejette des dizaines d’accusations de corruption contre le vice-Premier ministre

KUALA LUMPUR, Malaisie — Un tribunal malaisien a rejeté lundi 47 accusations de corruption portées contre le vice-Premier ministre Ahmad Zahid Hamidi après que les procureurs ont abandonné de manière inattendue les charges à un stade avancé de son procès.

Zahid a déclaré que la Haute Cour avait approuvé la demande de non-lieu des procureurs mais avait refusé de lui accorder un acquittement complet, ce qui signifie qu’il peut toujours être inculpé. Mais il s’est dit reconnaissant que « les accusations politiquement motivées portées contre moi aient pris fin ».

Zahid dirige l’Organisation nationale des Malaisiens unis et son soutien a été essentiel pour aider le Premier ministre Anwar Ibrahim à former un gouvernement d’unité après les élections générales de novembre dernier qui ont conduit à un Parlement sans majorité. Le limogeage de Zahid a suscité de nouvelles critiques et a encore plus nui à la position anti-corruption du gouvernement d’Anwar. Les dirigeants de l’opposition ont affirmé que Zahid soutenait Anwar afin que les charges retenues contre lui puissent être abandonnées.

La décision de justice de lundi intervient quelques semaines seulement après les élections locales au cours desquelles le bloc d’opposition nationaliste islamiste-malais a fait de nouvelles incursions dans les États dirigés par le gouvernement.

Le procureur principal, Mohamad Dusuki Mokhtar, a été cité par le New Straits Times comme ayant déclaré que les charges retenues contre Zahid avaient été temporairement suspendues pour éviter toute erreur judiciaire. Il a déclaré que Zahid avait soulevé de nouvelles questions et de nouvelles preuves dans un appel auprès du bureau du procureur général pour que les accusations soient abandonnées.

Cela incluait des affirmations selon lesquelles son cas avait été traité à la hâte et qu’il avait été victime de poursuites sélectives de la part du gouvernement précédent. Dusuki a déclaré que des enquêtes plus approfondies seraient menées par l’agence anti-corruption.

L’avocat de Zahid, Hisyam Teh Poh Teik, a déclaré que la défense demanderait un acquittement complet. Le licenciement est intervenu malgré la décision du tribunal de janvier 2022 selon laquelle les procureurs avaient prouvé le bien-fondé de Zahid et lui avaient ordonné de prendre sa défense.

Les critiques ont critiqué la décision de l’accusation de retirer les charges retenues. L’ancienne députée et réformatrice de la société civile Maria Chin a déclaré que c’était un triste jour pour la démocratie car le licenciement « équivaut à dire que la corruption est acceptable ». Le député de l’opposition Wan Saiful Wan Jan a déclaré que cela détruisait la crédibilité d’Anwar en tant que réformiste et a accusé le Premier ministre d’être « prêt à tout pour rester au pouvoir ».

Zahid, 70 ans, a été inculpé après que la coalition dirigée par l’UMNO, au pouvoir depuis longtemps, a perdu les élections générales de 2018 en raison de la colère du public face à la corruption. L’ancien Premier ministre Najib Razak a été inculpé dans plusieurs affaires de corruption et purge une peine de 12 ans de prison après avoir perdu un dernier appel dans l’une de ces affaires.

Zahid fait face à 12 chefs d’accusation d’abus de confiance, 27 chefs d’accusation de blanchiment d’argent et huit chefs d’accusation de corruption impliquant plus de 31 millions de ringgits (6,7 millions de dollars) provenant de sa fondation familiale. Plus de 110 témoins ont témoigné. Les procureurs ont allégué que l’argent destiné à des œuvres caritatives avait été détourné pour son usage personnel, notamment pour rembourser ses cartes de crédit et faire des achats.

___

Cette histoire corrige le nom du procureur en Mohamad au lieu de Ahmad.